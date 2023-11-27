Джей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до Різдва

Незабаром весь світ відзначатиме свято дива - Різдво. Вже зараз ми спостерігаємо, як магазини та кафе прикрашають новорічними гірляндами, кульками та інсталяціями. А деякі зірки вже прикрашають і будинки.
Про те, як свої будинки прикрасили Джей Ло, Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профілі зірок.
43-річна співзасновниця бренду SKIMS вже повністю відчуває наближення Різдва і з цієї нагоди вона прикрасила свій будинок яскравими гірляндами та опублікувала відео свого прикрашеного будинку у Лос-Анджелесі зовні в Instagram.
Видно, що усе подвір’я моделі просто сяє новорічними вогниками та навіть крізь екран відчувається атмосфера казки, дива, простого людського щастя та свята, яке майже кожен обожнює з дитинства та щороку чекає на нього.
Скриншоти
Американська модель та учасниця відомого реаліті-шоу Кайлі Дженнер також встигла прикрасити свою домівку святковою ялинкою з великою кількістю вогників та іграшок.
Кайлі засвітила свою новорічну атмосферу в Instagram. Вона почала відео з крупного плану, де продемонструвала класичні білі вогники та різноколірні прикраси, які є на ялинці у формі сніговиків, саней і Санти.
Також дівчина показала, як виглядають інші куточки її домівки. І ось на другому фото можна побачити купу свічок, які горять та велике дерево немов з мультфільму, що світиться і доповнює цю казкову атмосферу.
Скриншоти
Джей Ло не відстає від моделей і також показала чарівне фото біля величезної прикрашеної великими кульками, фігурками Санти та яскравими вогниками ялинки, яка створює атмосферу свята.
Дженніфер постала на фото у яскравій червоній піжамі, яка демонструє затишок свята і чудову домашню атмосферу поруч з ялинкою.
Своє різдвяне фото акторка підписала також тематично: "Починаю відчувати себе святково", - зазначає Лопес.
Джей Ло показала святкову ялинку (фото: instagram.com/jlo)
Раніше ми писали про те, що Кличко зробив заяву про головну ялинку України.
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