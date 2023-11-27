UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джей Ло, Кім Кардаш’ян та інші зірки показали, як прикрасити будинок до Різдва

Як зірки прикрашають будинки до Різдва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Незабаром весь світ відзначатиме свято дива - Різдво. Вже зараз ми спостерігаємо, як магазини та кафе прикрашають новорічними гірляндами, кульками та інсталяціями. А деякі зірки вже прикрашають і будинки.

Про те, як свої будинки прикрасили Джей Ло, Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профілі зірок.

Кім Кардаш’ян 

43-річна співзасновниця бренду SKIMS вже повністю відчуває наближення Різдва і з цієї нагоди вона прикрасила свій будинок яскравими гірляндами та опублікувала відео свого прикрашеного будинку у Лос-Анджелесі зовні в Instagram. 

Видно, що усе подвір’я моделі просто сяє новорічними вогниками та навіть крізь екран відчувається атмосфера казки, дива, простого людського щастя та свята, яке майже кожен обожнює з дитинства та щороку чекає на нього. 

Скриншоти

Кайлі Дженнер 

Американська модель та учасниця відомого реаліті-шоу Кайлі Дженнер також встигла прикрасити свою домівку святковою ялинкою з великою кількістю вогників та іграшок. 

Кайлі засвітила свою новорічну атмосферу в Instagram. Вона почала відео з крупного плану, де продемонструвала класичні білі вогники та різноколірні прикраси, які є на  ялинці у формі сніговиків, саней і Санти. 

Також дівчина показала, як виглядають інші куточки її домівки. І ось на другому фото можна побачити купу свічок, які горять та велике дерево немов з мультфільму, що світиться і доповнює цю казкову атмосферу. 

Скриншоти

Дженніфер Лопес 

Джей Ло не відстає від моделей і також показала чарівне фото біля величезної прикрашеної великими кульками, фігурками Санти та яскравими вогниками ялинки, яка створює атмосферу свята.

Дженніфер постала на фото у яскравій червоній піжамі, яка демонструє затишок свята і чудову домашню атмосферу поруч з ялинкою.

Своє різдвяне фото акторка підписала також тематично: "Починаю відчувати себе святково", - зазначає Лопес.

Джей Ло показала святкову ялинку (фото: instagram.com/jlo)

Раніше ми писали про те, що Кличко зробив заяву про головну ялинку України.

Також читайте наш матеріал про 10 найкращих мультфільмів з новорічною атмосферою.

Читайте РБК-Україна в Google News
РіздвоДженніфер ЛопесКім Кардашян