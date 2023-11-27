Джей Ло, Ким Кардашьян и другие звезды показали, как украсить дом к Рождеству

Ким Кардашьян

43-летняя совладелица бренда SKIMS уже полностью чувствует приближение Рождества и по этому случаю она украсила свой дом яркими гирляндами и опубликовала видео своего украшенного дома в Лос-Анджелесе снаружи в Instagram.

Видно, что весь двор модели просто сияет новогодними огоньками и даже сквозь экран чувствуется атмосфера сказки, чудес, простого человеческого счастья и праздника, который практически каждый из нас любит с детства и каждый год ждет его.

Скриншоты

Кайли Дженнер

Американская модель и участница известного реалити-шоу Кайли Дженнер также успела украсить свой дом праздничной елкой с большим количеством огоньков и игрушек.

Кайли засветила свою новогоднюю атмосферу в Instagram. Она начала видео с крупного плана, где продемонстрировала классические белые огоньки и разноцветные украшения, которые есть на елке в форме снеговиков, саней и Санты.

Также девушка показала, как выглядят другие уголки ее дома. И вот на втором фото можно увидеть кучу горящих свечей и большое дерево словно из мультфильма, которое дополняет эту сказочную атмосферу.

Скриншоты

Дженнифер Лопес

Джей Ло не отстает от моделей и также показала волшебное фото возле огромной украшенной большими шариками, фигурками Санты и яркими огоньками елки, создающей атмосферу праздника.

Дженнифер предстала на фото в яркой красной пижаме, которая демонстрирует уют праздника и чудесную домашнюю атмосферу рядом с елкой.

Свое рождественское фото актриса подписала тематически: "Начинаю чувствовать себя празднично", - отмечает Лопес.

Джей Ло показала праздничную елку (фото: instagram.com/jlo)