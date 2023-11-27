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Гулянь не буде. Кличко зробив заяву про головну ялинку України

Київ, Понеділок 27 листопада 2023 12:13
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Гулянь не буде. Кличко зробив заяву про головну ялинку України Фото: Кличко розказав, де буде головна ялинка країни (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Головна новорічна ялинка України буде встановлена до 6 грудня на Софійській площі у Києві. При цьому, масових гучних гулянь не передбачається.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост мера столиці Віталія Кличка у його Telegram-каналі.

Що відомо про головну ялинку країни

В цьому році місто не буде витрачати грошей на встановлення лісової красуні. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

В цьому році масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - запевнив мер.

Ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня, тому що Різдво святкуємо 25 грудня. За інформацією Кличка, приберуть її до 10 січня.

Зазначимо, що рішення про відсутність ярмарків та святкувань ухвалила Рада Оборони Києва.

Відкриття ялинки запланували на 6 грудня 2023 року - свято святого Миколая. Київська міська військова адміністрація запевнила, що ялинка буде стояти до 20 січня.

Додамо, що торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці красувався тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.

Нагадаємо, що у Києві відкриють величезну ковзанку.

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