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Джей Ло, Ким Кардашьян и другие звезды показали, как украсить дом к Рождеству

Понедельник 27 ноября 2023 20:52
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Джей Ло, Ким Кардашьян и другие звезды показали, как украсить дом к Рождеству Как звезды украшают дома к Рождеству (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Вскоре весь мир будет отмечать праздник волшебства - Рождество. Уже сейчас мы наблюдаем, как магазины и кафе украшают новогодними гирляндами, шариками и инсталляциями. А некоторые звезды уже украшают дома.

О том, как свои дома украсили Джей Ло, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профили звезд.

Ким Кардашьян

43-летняя совладелица бренда SKIMS уже полностью чувствует приближение Рождества и по этому случаю она украсила свой дом яркими гирляндами и опубликовала видео своего украшенного дома в Лос-Анджелесе снаружи в Instagram.

Видно, что весь двор модели просто сияет новогодними огоньками и даже сквозь экран чувствуется атмосфера сказки, чудес, простого человеческого счастья и праздника, который практически каждый из нас любит с детства и каждый год ждет его.

Джей Ло, Ким Кардашьян и другие звезды показали, как украсить дом к РождествуДжей Ло, Ким Кардашьян и другие звезды показали, как украсить дом к Рождеству

Скриншоты

Кайли Дженнер

Американская модель и участница известного реалити-шоу Кайли Дженнер также успела украсить свой дом праздничной елкой с большим количеством огоньков и игрушек.

Кайли засветила свою новогоднюю атмосферу в Instagram. Она начала видео с крупного плана, где продемонстрировала классические белые огоньки и разноцветные украшения, которые есть на елке в форме снеговиков, саней и Санты.

Также девушка показала, как выглядят другие уголки ее дома. И вот на втором фото можно увидеть кучу горящих свечей и большое дерево словно из мультфильма, которое дополняет эту сказочную атмосферу.

Джей Ло, Ким Кардашьян и другие звезды показали, как украсить дом к РождествуДжей Ло, Ким Кардашьян и другие звезды показали, как украсить дом к Рождеству

Скриншоты

Дженнифер Лопес

Джей Ло не отстает от моделей и также показала волшебное фото возле огромной украшенной большими шариками, фигурками Санты и яркими огоньками елки, создающей атмосферу праздника.

Дженнифер предстала на фото в яркой красной пижаме, которая демонстрирует уют праздника и чудесную домашнюю атмосферу рядом с елкой.

Свое рождественское фото актриса подписала тематически: "Начинаю чувствовать себя празднично", - отмечает Лопес.

Джей Ло, Ким Кардашьян и другие звезды показали, как украсить дом к Рождеству

Джей Ло показала праздничную елку (фото: instagram.com/jlo)

Ранее мы писали о том, что Кличко сделал заявление о главной елке Украины.

Также читайте наш материал о 10 лучших мультфильмах с новогодней атмосферой.

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Рождество Дженнифер Лопес Ким Кардашьян