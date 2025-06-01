Джекі Чан показав свого батька-красеня: він був шпигуном (фото)

Зірка бойовиків, якому зараз 71 рік, дізнався про минуле батька неочікувано. Тоді йому було 40.

Він повернувся до нього в машині та зізнався, що має таємницю, якою хоче поділитися.

"Мій батько раптом сказав: "Сину, я вже старий. Можу заснути й більше не прокинутися. Мій тато був шпигуном", - розповів він.

Джекі Чан показав сім'ю (скриншот)

Актор був дуже шокований зізнанням тата і спочатку не міг слухати пояснення про його минуле. А вже за кілька годив вирішив дізнатися більше.

"Мій батько був дуже красивим чоловіком", - додав він.

Як виглядав батько Джекі Чана (скриншот)

Як відомо з документального фільму 2003 року, тато Джекі Чарльз Чан (справжнє ім’я - Фан Даолонг) працював урядовим шпигуном під час громадянської війни в Китаї в 1940-х роках.

У його мами теж було темне минуло. Вона була контрабандисткою опіуму та гравчинею в Шанхаї.

Джекі також розповів про ставлення мами до його акторської діяльності. Жінка ніколи не дивилася фільмів сина через його небезпечні трюки.

"Починала і щойно я виконував трюк - відверталася. Коли я когось бив, вона не хотіла це бачити. Коли били мене, теж не хотіла дивитися. Вона жодного разу не подивилася мій фільм до кінця" - поділився він.

Зірка бойовиків продовжує тішити новими фільмами. Нещодавно він презентував стрічку "Карате Кід: Легенди", яку вже можна подивитися в українському кіно.