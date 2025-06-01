Джеки Чан показал своего отца-красавца: он был шпионом (фото)

Звезда боевиков, которому сейчас 71 год, узнал о прошлом отца неожиданно. Тогда ему было 40.

Он повернулся к нему в машине и признался, что имеет тайну, которой хочет поделиться.

"Мой отец вдруг сказал: "Сын, я уже старый. Могу заснуть и больше не проснуться. Мой папа был шпионом", - рассказал он.

Джеки Чан показал семью (скриншот)

Актер был очень шокирован признанием папы и сначала не мог слушать объяснения о его прошлом. А уже через несколько часов решил узнать больше.

"Мой отец был очень красивым мужчиной", - добавил он.

Как выглядел отец Джеки Чана (скриншот)

Как известно из документального фильма 2003 года, папа Джеки Чарльз Чан (настоящее имя - Фан Даолонг) работал правительственным шпионом во время гражданской войны в Китае в 1940-х годах.

У его мамы тоже было темное прошлое. Она была контрабандисткой опиума и игроманкой в Шанхае.

Джеки также рассказал об отношении мамы к его актерской деятельности. Женщина никогда не смотрела фильмов сына из-за его опасных трюков.

"Начинала и как только я выполнял трюк - отворачивалась. Когда я кого-то бил, она не хотела это видеть. Когда били меня, тоже не хотела смотреть. Она ни разу не посмотрела мой фильм до конца" - поделился он.

Звезда боевиков продолжает радовать новыми фильмами. Недавно он презентовал ленту "Каратэ Кид: Легенды", которую уже можно посмотреть в украинском кино.