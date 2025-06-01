Джекі Чан показав свого батька-красеня: він був шпигуном (фото)

Джекі Чан вперше за тривалий час з'явився на публіці та поділився спогадами про свою родину. Легендарний актор показав рідкісне сімейне фото та розповів, як дізнався визначну таємницю свого батька.

Джекі згадав момент, коли його батько вперше розповів йому про своє минуле шпигуна. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю People в YouTube.

Зірка бойовиків, якому зараз 71 рік, дізнався про минуле батька неочікувано. Тоді йому було 40.

Він повернувся до нього в машині та зізнався, що має таємницю, якою хоче поділитися.

"Мій батько раптом сказав: "Сину, я вже старий. Можу заснути й більше не прокинутися. Мій тато був шпигуном", - розповів він.

Джекі Чан показав сім'ю (скриншот)

Актор був дуже шокований зізнанням тата і спочатку не міг слухати пояснення про його минуле. А вже за кілька годив вирішив дізнатися більше.

"Мій батько був дуже красивим чоловіком", - додав він.

Як виглядав батько Джекі Чана (скриншот)

Як відомо з документального фільму 2003 року, тато Джекі Чарльз Чан (справжнє ім’я - Фан Даолонг) працював урядовим шпигуном під час громадянської війни в Китаї в 1940-х роках.

У його мами теж було темне минуло. Вона була контрабандисткою опіуму та гравчинею в Шанхаї.

Джекі також розповів про ставлення мами до його акторської діяльності. Жінка ніколи не дивилася фільмів сина через його небезпечні трюки.

"Починала і щойно я виконував трюк - відверталася. Коли я когось бив, вона не хотіла це бачити. Коли били мене, теж не хотіла дивитися. Вона жодного разу не подивилася мій фільм до кінця" - поділився він.

Зірка бойовиків продовжує тішити новими фільмами. Нещодавно він презентував стрічку "Карате Кід: Легенди", яку вже можна подивитися в українському кіно.