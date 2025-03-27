Джастін Бібер замилував рідкісними фото з 7-місячним сином

Американський співак Джастін Бібер рідко ділиться сімейними фото. Проте нещодавно він вирішив порушити традицію та замилувати шанувальників кадрами з малюком, який з'явився на світ у серпні минулого року.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Бібера.
Джастін опублікував серію фото в каруселі, серед яких обіймає свого 7-місячного сина Джека Блюза.
На кадрах Малюк стискає обличчя 31-річного тата на кадрах, лежачи на білому рушнику.
Хоча зірковий батько закриває обличчя сина, можна помітити, що він має схоже темно-русяве волосся.
Після того, як в мережі кілька тижнів обговорювали разючу трансформацію Бібера, користувачі були раді побачити його щасливим та в доброму гуморі. Фоловери одразу засипали допис компліментами.
Пара привітала малюка в родині в серпні 2024 року, опублікувавши перше фото з ним в соцмережах. Згодом інсайдери повідомляли, що виснажений вигляд артиста, про який тривалий час говорили в мережі, був пов'язаний саме з новоспеченою роллю батька та постійною роботою.
Джастін і Хейлі воліють тримати дитину поза увагою, проте іноді діляться зворушливими фотокадрами з Джеком. У лютому Бібер навіть обмовився, що вже мріє навчити хлопчика кататися на ковзанах.
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