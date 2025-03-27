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Джастін Бібер замилував рідкісними фото з 7-місячним сином

Джастін Бібер (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Американський співак Джастін Бібер рідко ділиться сімейними фото. Проте нещодавно він вирішив порушити традицію та замилувати шанувальників кадрами з малюком, який з'явився на світ у серпні минулого року.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Бібера.

Джастін опублікував серію фото в каруселі, серед яких обіймає свого 7-місячного сина Джека Блюза.

На кадрах Малюк стискає обличчя 31-річного тата на кадрах, лежачи на білому рушнику.

Джастін Бібер показав сина (фото: instagram.com/justinbieber)

Хоча зірковий батько закриває обличчя сина, можна помітити, що він має схоже темно-русяве волосся.

Бібер та маленький Джек (фото: instagram.com/justinbieber)

Як відреагували в мережі

Після того, як в мережі кілька тижнів обговорювали разючу трансформацію Бібера, користувачі були раді побачити його щасливим та в доброму гуморі. Фоловери одразу засипали допис компліментами.

  • "Дитячі поцілунки та ці маленькі рученята... Плачу".
  • "Такий милий, о Боже. У мене немає слів".
  • "Цей малюк такий милий і чарівний. Джастін, Хейлі та Джек, нехай Бог благословить вашу сім'ю".
  • "Такі чарівні хлопчики".
  • "Які ж ви милі, люблю вас".

Що відомо про батьківство Джастіна та Хейлі

Пара привітала малюка в родині в серпні 2024 року, опублікувавши перше фото з ним в соцмережах. Згодом інсайдери повідомляли, що виснажений вигляд артиста, про який тривалий час говорили в мережі, був пов'язаний саме з новоспеченою роллю батька та постійною роботою.

Джастін і Хейлі воліють тримати дитину поза увагою, проте іноді діляться зворушливими фотокадрами з Джеком. У лютому Бібер навіть обмовився, що вже мріє навчити хлопчика кататися на ковзанах. 

Джастін та Хейлі в очікуванні первістка (фото: instagram.com/justinbieber)

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