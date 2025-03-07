Разюча трансформація Джастіна Бібера: що насправді сталося зі співаком

Уже декілька тижнів в мережі активно обговорюють трансформацію 31-річного співака Джастіна Бібера. Останні фото та відео, на яких артист виглядає втомленим та виснаженим, викликали серйозне занепокоєння у його прихильників. Почали з'являтися чутки про те, що він може мати проблеми зі здоров’ям чи наркотиками. Та що насправді стоїть за цими змінами?

З лютого Джастін Бібер вперше за тривалий час почав з'являтися на публіці. І ці появи кардинально змінили погляд на життя артиста серед його фанів.

Джастін та Гейлі Бібер (фото: Getty Images)

Чому фанати Джастіна Бібера забили на сполох

Деякі прихильники співака серйозно почали хвилюватися за його здоров'я, коли з'явилося відео з заходу Rhode Skincare у Лос-Анджелесі, на який Джастін прийшов підтримати дружину Гейлі Бібер.

Його поведінка на кадрах спричинила хвилю обговорень у соцмережах, а також появу теорій щодо його стану. Відтоді з'явилися розмови про можливу наркотичну залежність Бібера. Проте насправді справа в іншому.

Додаткового резонансу додали публічні виходи Джастіна з дружиною, під час яких він здавався надто втомленим та відстороненим.

Джастін та Гейлі Бібер (фото: Geetty Images)

Що насправді стало причиною змін зовнішності співака

Як повідомили в TMZ, представник Бібера назвав припущення про вживання артистом наркотиків абсолютно неправдивими. Джастін дійсно може виглядати втомленим, але причиною тому є непростий рік.

Так, величезну роль відіграло батьківство. У серпні минулого року в Гейлі та Джастіна народився син, якого закохані назвали Джек Блюз. Ночі без сну, нові обов'язки з догляду за дитиною - все це вплинуло на стан Бібера.

Джастін Бібер тримає на руках сина (фото: instagram.com/justinbieber)

Крім того, співак активно працює над створенням нової музики, через що проводить багато часу в студії та відповідно не висипається. Він також переглянув своє оточення, відмовившись від спілкування з людьми, які більше не мали позитивного впливу на його життя.

Що Джастін Бібер каже про спекуляції навколо його зовнішності

Джастін та Гейлі Бібер не коментують домисли в соцмережах. Вони звикли, що їхнє життя часто стає предметом обговорення та поширення чуток. Проте днями співак в Stories в Instagram зробив серію загадкових постів, натхненних главою 11 Євангелія від Іоанна.

"Ісус не зцілив свого найкращого друга Лазаря одразу, навіть знаючи, що люди говоритимуть лайно, мовляв, як він може бути Богом, якщо не допоміг своєму другу. Але Ісус не намагався догодити всім і не дозволяв людям підганяти його. Він знав, на що здатен", - писав Бібер.



Допис Бібера (скріншот)

"Найкраща частина цієї історії: коли всі думають, що Ісус запізнився і дав своєму другові померти, насправді він ніколи не запізнюється. Він приходить і воскрешає його з мертвих, показуючи, що він має владу життям і смертю", - також зазначив він.

Що саме подібними дописами хотів сказати Бібер - незрозуміло. Можливо, так він натякав прихильникам, що попри критику та плітки йтиме до своєї мети.

Нагадаємо, Джастін Бібер та Гейлі Болдвін офіційно одружилися у 2018 році. Про поповнення в родині подружжя повідомило, коли Гейлі була на сьомому місяці вагітності. У серпні пара вперше стала батьками. Народження сина стало для подружжя новим етапом у житті.

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