Арнольд Шварценеггер показав 30-річного сина-красеня (фото)
Легендарний голлівудський актор і ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер замилував мережу світлиною з 31-річним сином Патріком.
Як виглядають зіркові тато та син, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Арнольд та Патрік днями з'явилися разом на відкритті оновленого ресторану Planet Hollywood у Нью-Йорку. Заклад славиться дизайном за мотивами шоубізнесу. Відповідними кадрами, які були зроблені на заході, зірки поділилися у своїх соцмережах.
Патрік Шварценеггер, який пішов за стопами батька в кіно та модельному бізнесі, привернув чимало уваги гостей вечора. Він постав в образі в стилі кежуал, демонструючи природну харизму.
Арнольд та Патрік Шварценеггери (фото: GettyImages)
Шварценеггер, який має п'ятеро дітей, не приховує гордості за успіхи своїх нащадків. Раніше він відверто розповідав, що пишається досягненнями Патріка в акторстві - він зараз сяє у третьому сезоні хітового американського шоу "Білий лотос".
Знаменитість навіть перервав власні знімання, аби підтримати сина під час прем'єри сезону в лютому 2025 року. Зокрема й відреагував на пікантні сцени з ним.
"Що за шоу! Я міг би сказати, що був здивований, коли дізнався, що в нього є сцена з оголеною натурою, але що я можу сказати - яблуко від яблуні недалеко падає", - жартома прокоментував Арні в Instagram.
Що відомо про Патріка Шварценеггера
Патрік Шварценеггер - американський актор, модель та підприємець. Він народився 18 вересня 1993 року в шлюбі Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Родом з Лос-Анджелеса.
Свою кар'єру розпочинав підлітком в індустрії моди. Заснував власну компанію з виробництва одягу Project360. Відомий за фільмами та серіалами "Опівнічне сонце", "Сходи" та "Покоління V". Зустрічався з Майлі Сайрус. Нині заручений з моделлю Еббі Чемпіон.
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При написанні матеріалу були використані наступні джерела: Instagram Арнольда та Патріка Шварценеггерів, DailyMail, Wikipedia.