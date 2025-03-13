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Арнольд Шварценеггер показав 30-річного сина-красеня (фото)

Четвер 13 березня 2025 14:47
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Арнольд Шварценеггер показав 30-річного сина-красеня (фото) Арнольд Шварценеггер (фото: instagram/schwarzenegger)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Легендарний голлівудський актор і ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер замилував мережу світлиною з 31-річним сином Патріком.

Як виглядають зіркові тато та син, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Арнольд та Патрік днями з'явилися разом на відкритті оновленого ресторану Planet Hollywood у Нью-Йорку. Заклад славиться дизайном за мотивами шоубізнесу. Відповідними кадрами, які були зроблені на заході, зірки поділилися у своїх соцмережах.

Патрік Шварценеггер, який пішов за стопами батька в кіно та модельному бізнесі, привернув чимало уваги гостей вечора. Він постав в образі в стилі кежуал, демонструючи природну харизму.

Арнольд Шварценеггер показав 30-річного сина-красеня (фото)Арнольд та Патрік Шварценеггери (фото: GettyImages)

Шварценеггер, який має п'ятеро дітей, не приховує гордості за успіхи своїх нащадків. Раніше він відверто розповідав, що пишається досягненнями Патріка в акторстві - він зараз сяє у третьому сезоні хітового американського шоу "Білий лотос".

Знаменитість навіть перервав власні знімання, аби підтримати сина під час прем'єри сезону в лютому 2025 року. Зокрема й відреагував на пікантні сцени з ним.

"Що за шоу! Я міг би сказати, що був здивований, коли дізнався, що в нього є сцена з оголеною натурою, але що я можу сказати - яблуко від яблуні недалеко падає", - жартома прокоментував Арні в Instagram.

Що відомо про Патріка Шварценеггера

Патрік Шварценеггер - американський актор, модель та підприємець. Він народився 18 вересня 1993 року в шлюбі Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Родом з Лос-Анджелеса.

Свою кар'єру розпочинав підлітком в індустрії моди. Заснував власну компанію з виробництва одягу Project360. Відомий за фільмами та серіалами "Опівнічне сонце", "Сходи" та "Покоління V". Зустрічався з Майлі Сайрус. Нині заручений з моделлю Еббі Чемпіон.

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При написанні матеріалу були використані наступні джерела: Instagram Арнольда та Патріка Шварценеггерів, DailyMail, Wikipedia.

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