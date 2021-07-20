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Джаред Лето показал, как он скучает по Киеву

Автор: Роман Мирончук

Джаред Лето любит экстремальный отдых и киевские мосты, которые посещал во время поездок в столицу Украины. Фронтмен американской группы Thirty Seconds to Mars напомнил о своей последней поездке в Киев два года назад.

Музыкант опубликовал видео и фото из Киева в Instagram.

На видео Лето гуляет по Рыбацкому посту, а потом поднимается на один из его пилонов и делает селфи.

"Выходной в Киеве 2 года назад Кто хочет заняться скалолазанием?" - написал артист.

Он также добавил фотографии в сториз.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)

Напомним, в Киеве на мосту Патона образовался водопад. Это произошло после того, как под путепроводом прорвало теплосеть. С середины моста начала струится вода.

Позже в "Киевтеплоэнерго" сообщили, что произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Отметим, что подобное с мостом происходит не впервые.

Мы также писали о том, что в Киеве показали опасную для жизни дорогу, которая держится на честном слове. Речь идет о жутком состоянии тротуара для пешеходов на улице Саксаганского, 56.

Плитка начала обваливаться и это опасно тем, что если еще провалится пару таких плиток, то человек может просто упасть в яму. При этом пользователи сети возмущены, что городская власть не обращает на такие проблемы внимания.

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