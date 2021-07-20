Джаред Лето показал, как он скучает по Киеву

На видео Лето гуляет по Рыбацкому посту, а потом поднимается на один из его пилонов и делает селфи.

"Выходной в Киеве 2 года назад Кто хочет заняться скалолазанием?" - написал артист.

Он также добавил фотографии в сториз.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)