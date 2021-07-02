В Киеве "устал" еще один мост: там образовался водопад (видео)

В Киеве 2 июля на мосту Патона образовался водопад. Дело в том, что на под путепроводом произошло повреждение теплосети.

Об этом сообщили в Telegram-канале "R&B News. Березняки та Русанівка"

"Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову!" или киевское традиционное развлечение водопад на Патона", - подписал видео автор.

На нем показано, как с середины моста струится водопад.

Немного позже выяснилось, что "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждения магистральной теплосети под мостом Патона. В предприятии отметили, что под мостом произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм.

"Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы. Продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ", - сказано в сообщении на Facebook.

Такое с мостом не впервые

Так, 3 марта 2020 мост Патона напугал людей. Там прорвало трубу и образовался огромный водопад. Мало того - лился кипяток.

Напомним, что теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад - в 1962 году.