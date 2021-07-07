В центре Киева показали опасную для жизни дорогу: держится на честном слове

В Киеве показали жуткое состояние тротуара для пешеходов, которое может быть опасным для жизни. Речь идет об участке на улице Саксаганского, 56.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Божечки, на чьем из "честных слов" держится плитка над подземельем ...?" - подписал видео автор.

Отметим, что если несколько плиток провалятся - то прохожий человек может просто упасть вниз и покалечиться.

В Киеве на Саксаганского отваливается тротуарная плитка

В комментариях люди возмутились тем, что городская власть не обращает на такие проблемы внимания.