В центре Киева показали опасную для жизни дорогу: держится на честном слове
В Киеве показали жуткое состояние тротуара для пешеходов, которое может быть опасным для жизни. Речь идет об участке на улице Саксаганского, 56.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Божечки, на чьем из "честных слов" держится плитка над подземельем ...?" - подписал видео автор.
Отметим, что если несколько плиток провалятся - то прохожий человек может просто упасть вниз и покалечиться.
В Киеве на Саксаганского отваливается тротуарная плитка
В комментариях люди возмутились тем, что городская власть не обращает на такие проблемы внимания.
- Это не актуально, Киеву нужен новый мост, вело и канатная дороги!!! На мелочи "наш" мэр внимания не обращает!
- Это магия!
- Один из лучших современных городов в Европе, это просто современный тротуар придуманный самими талантливыми учеными Украины.
- На чесному слові наших депутатів.
Как мы писали ранее, в Киеве 2 июля на мосту Патона образовался водопад. Дело в том, что на под путепроводом произошло повреждение теплосети.
Также мы рассказывали, что в Киеве прошел мощный ливень с градом, непогода снесла билборд и повредила автомобили.