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Джаред Лето показав, як він сумує за Києвом

Автор: Роман Мирончук

Джаред Лето любить екстремальний відпочинок і київські мости, які відвідував під час поїздок до столиці України. Фронтмен американського гурту Thirty Seconds to Mars нагадав про свою останню поїздку до Києва два роки тому.

Музикант опублікував відео і фото з Києва в Instagram.

На відео Лето гуляє по Рибальському посту, а потім підіймається на один з його пілонів і робить селфі.

"Вихідний в Києві 2 роки тому Хто хоче зайнятися скелелазінням?" - написав артист.

Він також додав фотографії в сторіз.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)

Нагадаємо, в Києві на мосту Патона утворився водоспад. Це сталося після того, як під шляхопроводом прорвало тепломережу. З середини моста почала текти вода.

Пізніше в "Київтеплоенерго" повідомили, що сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм. Зазначимо, що подібне з мостом відбувається не вперше.

Ми також писали про те, що в Києві показали небезпечну для життя дорогу, яка тримається на чесному слові. Йдеться про страшний стан тротуару для пішоходів на вулиці Саксаганського, 56.

Плитка початку обвалюватися і це небезпечно тим, що якщо ще провалиться пару таких плиток, то людина може просто впасти в яму. При цьому користувачі мережі обурені, що міська влада не звертає на такі проблеми уваги.

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