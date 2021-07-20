Джаред Лето показав, як він сумує за Києвом

На відео Лето гуляє по Рибальському посту, а потім підіймається на один з його пілонів і робить селфі.

"Вихідний в Києві 2 роки тому Хто хоче зайнятися скелелазінням?" - написав артист.

Він також додав фотографії в сторіз.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)