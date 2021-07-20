Джаред Лето показал, как он скучает по Киеву

Джаред Лето любит экстремальный отдых и киевские мосты, которые посещал во время поездок в столицу Украины. Фронтмен американской группы Thirty Seconds to Mars напомнил о своей последней поездке в Киев два года назад.

Музыкант опубликовал видео и фото из Киева в Instagram.

На видео Лето гуляет по Рыбацкому посту, а потом поднимается на один из его пилонов и делает селфи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JARED LETO (@jaredleto) "Выходной в Киеве 2 года назад Кто хочет заняться скалолазанием?" - написал артист. Он также добавил фотографии в сториз. Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)