Джаред Лето показал, как он скучает по Киеву
Джаред Лето любит экстремальный отдых и киевские мосты, которые посещал во время поездок в столицу Украины. Фронтмен американской группы Thirty Seconds to Mars напомнил о своей последней поездке в Киев два года назад.
Музыкант опубликовал видео и фото из Киева в Instagram.
На видео Лето гуляет по Рыбацкому посту, а потом поднимается на один из его пилонов и делает селфи.
"Выходной в Киеве 2 года назад Кто хочет заняться скалолазанием?" - написал артист.
Он также добавил фотографии в сториз.
Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)
Напомним, в Киеве на мосту Патона образовался водопад. Это произошло после того, как под путепроводом прорвало теплосеть. С середины моста начала струится вода.
Позже в "Киевтеплоэнерго" сообщили, что произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Отметим, что подобное с мостом происходит не впервые.
Мы также писали о том, что в Киеве показали опасную для жизни дорогу, которая держится на честном слове. Речь идет о жутком состоянии тротуара для пешеходов на улице Саксаганского, 56.
Плитка начала обваливаться и это опасно тем, что если еще провалится пару таких плиток, то человек может просто упасть в яму. При этом пользователи сети возмущены, что городская власть не обращает на такие проблемы внимания.