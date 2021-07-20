Джаред Лето показав, як він сумує за Києвом
Джаред Лето любить екстремальний відпочинок і київські мости, які відвідував під час поїздок до столиці України. Фронтмен американського гурту Thirty Seconds to Mars нагадав про свою останню поїздку до Києва два роки тому.
Музикант опублікував відео і фото з Києва в Instagram.
На відео Лето гуляє по Рибальському посту, а потім підіймається на один з його пілонів і робить селфі.
"Вихідний в Києві 2 роки тому Хто хоче зайнятися скелелазінням?" - написав артист.
Він також додав фотографії в сторіз.
Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)
Нагадаємо, в Києві на мосту Патона утворився водоспад. Це сталося після того, як під шляхопроводом прорвало тепломережу. З середини моста почала текти вода.
Пізніше в "Київтеплоенерго" повідомили, що сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм. Зазначимо, що подібне з мостом відбувається не вперше.
Ми також писали про те, що в Києві показали небезпечну для життя дорогу, яка тримається на чесному слові. Йдеться про страшний стан тротуару для пішоходів на вулиці Саксаганського, 56.
Плитка початку обвалюватися і це небезпечно тим, що якщо ще провалиться пару таких плиток, то людина може просто впасти в яму. При цьому користувачі мережі обурені, що міська влада не звертає на такі проблеми уваги.