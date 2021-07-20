Джаред Лето показав, як він сумує за Києвом

Джаред Лето любить екстремальний відпочинок і київські мости, які відвідував під час поїздок до столиці України. Фронтмен американського гурту Thirty Seconds to Mars нагадав про свою останню поїздку до Києва два роки тому.

Музикант опублікував відео і фото з Києва в Instagram.

На відео Лето гуляє по Рибальському посту, а потім підіймається на один з його пілонів і робить селфі. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JARED LETO (@jaredleto) "Вихідний в Києві 2 роки тому Хто хоче зайнятися скелелазінням?" - написав артист. Він також додав фотографії в сторіз. Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)