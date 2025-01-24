UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Джампінг Джек: якщо ви виконуєте стільки стрибків за хвилину, то ви у чудовій формі

Вправа "Джампінг Джек" (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Джампінг Джек є ефективною вправою для всього тіла, яку можна виконувати практично в будь-якому місці. Щоб перевірити свої сили, необхідно вміти виконувати певну кількість разів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чим корисна вправа

Вправа "Джампінг Джек" (фото: eatthis.com)

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиСпортзал