Покращує спритність та корисний для серця: який вид спорту має багато переваг для здоров'я

Теніс є доступним видом спорту із низьким навантаженням та підходить для людей будь-якого віку. До того ж він корисний для серцево-судинної системи та покращує спритність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Гра у звичайний теніс або великий має багато переваг для фізичного та психічного здоров’я. Це також вид спорту, який допомагає будувати соціальні зв’язки, що є ще одним важливим аспектом загального добробуту.

Захищає здоров'я серця

За даними Тенісної асоціації США (USTA), гра в теніс лише три години на тиждень може знизити ризик серцевих захворювань на 56%.

Теніс сприятливо впливає на роботу серцево-судинної системи. Розвивається дихальна система за рахунок постійного надходження кисню до всіх систем і органів людини.

Як і інші види спорту, теніс сприяє зміцненню імунітету, робить організм більш витривалим.

Підтримує контроль ваги

Якщо втрата ваги є вашою особистою метою, то можна спалити від 210 до 294 калорій лише за 30 хвилин гри в теніс, залежно від вашої ваги.

Гра в великий теніс може тривати одну годину або довше, тому ви можете спалити 420-588 калорій за одну гру.

Дослідники також відзначили, що люди, які постійно грають у теніс, мають нижчий відсоток жиру в організмі та нижчий рівень ожиріння.

Зменшує ризик остеопорозу

Один із найкращих способів зміцнити кістки та зменшити ризик остеопорозу (стану, при якому кістки стають слабкими та крихкими) - це вибрати такий спорт, як теніс. Ця діяльність зміцнює кістки.

Сприяє загальному самопочуттю

Регулярна гра в теніс може мати позитивний вплив на ваше загальне самопочуття.

При цьому тенісист дає можливість скинути стрес, відновити свою нервову систему. В ході подібних навантажень відновлюються нейронні зв'язки в мозку, що істотно прискорює процеси зародження нових нервових клітин.

Покращує здоров'я опорно-рухового апарату

У віці від 40 до 80 років нерідко втрачається 30-50% м’язової маси, особливо якщо ви неактивні.

Дослідники виявили, що теніс може допомогти зменшити втрату м’язів, а також покращити здоров’я опорно-рухового апарату.

Розвиває стратегічне мислення

Гра в теніс вимагає зосередженості та швидкої стратегії прийняття рішень, щоб досягти успіху. Потрібно вміти обробити багато інформації за короткий проміжок часу, щоб розшифрувати, куди робити удари.

Завдяки цим факторам теніс допомагає людям відточувати своє стратегічне мислення та навички вирішення проблем.

Також відбувається вироблення таких якостей, як напористість, енергійність, забезпечується реальне почуття часу, підвищується рівень загальної рухливості гравця.

Покращує спритність і баланс

Баланс і спритність є критично важливими для гри в теніс. Сама природа гри вимагає, щоб у вас був хороший баланс і контроль над центром маси вашого тіла, а також необхідна рухливість, щоб швидко дістатися до м'яча та відбити його.