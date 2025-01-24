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Джампинг Джек: если вы выполняете столько прыжков в минуту, то вы в отличной форме

Упражнение "Джампинг Джек" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Джампинг Джек является эффективным упражнением для всего тела, которое можно выполнять практически в любом месте. Чтобы проверить свои силы, необходимо уметь выполнять определенное количество раз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Чем полезно упражнение

Упражнение "Джампинг Джек" (фото: eatthis.com)

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