Джамала замилувала стильним фемілі "луком" із чоловіком та трьома синами: затишні фото

Відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала, яка раніше назвала співачок, що могли б гідно представити Україну на Євробаченні-2025, показала в мережі нові фото з усією родиною.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Співачка приурочила зйомку до 8 місяців наймолодшого сина Аліма Сеїт-Бекіра.
"Безумовна любов", - підписала вона серію фото.
На знімках артистка, її чоловік Сеїт Бекіра Сулейманов і троє синів позують у стильних бежевих луках і в'язаних шапках.
Джамала з чоловіком і синами (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала для фотосесії вибрала спідницю міді бежевого відтінку, светр-оверсайз коричневого кольору і в тон до нього шапку з відворотом. Завершити образ вона вирішила зручними балетками "тедді" зі штучного хутра.
Джамала показала трьох синів (фото: instagram.com/jamalajaaa)
На руках співачка тримає наймолодшого сина, а її чоловік - середнього. На іншому фото зображений тільки Сеїт Бекіра Сулейманов із трьома синами.
Сім'я Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)
Фоловери української співачки одразу ж почали коментувати теплі сімейні фото:
Джамала з чоловіком (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)
Нагадаємо, у квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Сеїт Бекіра Сулейманова. Обранець співачки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя.
Вони виховують трьох синів: у березні 2018-го в них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеїт-Бекір.
Співачка не часто показує дітей у мережі, а обличчя наймолодшого сина досі приховує.