Джамала умилила стильным фэмили "луком" с мужем и тремя сыновьями: уютные фото

Певица приурочила съемку к 8 месяцам самого младшего сына Алима Сеит-Бекира.

"Безусловная любовь", - подписала она серию фото.

На снимках артистка, ее муж Сеит Бекира Сулейманов и трое сыновей позируют в стильных бежевых луках и вязаных шапках.

Джамала с мужем и сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала для фотосессии выбрала юбку миди бежевого оттенка, свитер-оверсайз коричневого цвета и в тон к нему шапку с отворотом. Завершить образ она решила удобными балетками "тедди" из искусственного меха.

Джамала показала троих сыновей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На руках певица держит самого младшего сына, а ее супруг - среднего. На другом фото изображен только Сеит Бекира Сулейманов с тремя сыновьями.

Семья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской певицы тут же принялись комментировать теплые семейные фото:

"Dream team (команда мечты, - ред.)", - написал супруг Джамалы

"Так приятно видеть, когда человек нашел именно своего человека. Это прекрасно, смотришь и сразу улыбка на лице! Пусть это тепло и любовь всегда будут в вашей семье!"

"Чудесная семья"

"Классные. Бекир и его футбольная команда"

"Какие котики, обожаю"

"Обожаю Джамалу! Прекрасная, любящая, настоящая!"

"Красивая украинская семья".

Джамала с мужем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя.

Они воспитывают трех сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.

Певица не часто показывает детей в сети, а лицо самого младшего сына до сих пор скрывает.