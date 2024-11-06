Джамала вперше за довгий час показала всіх своїх синів: як вони виглядають

Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно поділилася своїми лайфхаками, як повернутися у форму після пологів , показала у мережі всіх своїх синів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артистки.

Так, у Stories співачка опублікувала коротке відео з 6-річним Еміром-Рахманом та 4-річним Селімом-Гіраєм. Хлопчики були одягнені в однакові family look: сині джинси та бежеві лонгсліви з картинками та написами. Старші діти співачки помітно подорослішали та виросли.

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У наступній Stories Джамала показала, як виріс її третій син Алім Сеїт-Бекір, який народився у травні 2024 року. Маля вже тримає голову і з цікавістю розглядає книгу про тварин.

"Юний читач", - із гумором підписала фото співачка.

Зазначимо, що артистка поки що не показувала повністю обличчя свого п'ятимісячного сина.

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Що відомо про особисте життя Джамали

У квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Сеїт Бекіра Сулейманова. Обранець співачки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя.

Пара виховує трьох синів: у березні 2018-го у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеїт-Бекір.

Джамала вміло поєднує материнство з кар'єрою співачки. Так, нещодавно вона представила першу відеороботу на одну з пісень альбому QIRIM - ARAFAT DAĞINDAN. У ній артистка вперше поділилася своїми архівними відео із Криму в оточенні найрідніших людей.

Джамала з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)