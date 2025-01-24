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Джамала замилувала стильним фемілі "луком" із чоловіком та трьома синами: затишні фото

П'ятниця 24 січня 2025 11:44
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Джамала замилувала стильним фемілі "луком" із чоловіком та трьома синами: затишні фото Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала, яка раніше назвала співачок, що могли б гідно представити Україну на Євробаченні-2025, показала в мережі нові фото з усією родиною.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Співачка приурочила зйомку до 8 місяців наймолодшого сина Аліма Сеїт-Бекіра.

"Безумовна любов", - підписала вона серію фото.

На знімках артистка, її чоловік Сеїт Бекіра Сулейманов і троє синів позують у стильних бежевих луках і в'язаних шапках.

Джамала замилувала стильним фемілі &quot;луком&quot; із чоловіком та трьома синами: затишні фото

Джамала з чоловіком і синами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала для фотосесії вибрала спідницю міді бежевого відтінку, светр-оверсайз коричневого кольору і в тон до нього шапку з відворотом. Завершити образ вона вирішила зручними балетками "тедді" зі штучного хутра.

Джамала замилувала стильним фемілі &quot;луком&quot; із чоловіком та трьома синами: затишні фото

Джамала показала трьох синів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На руках співачка тримає наймолодшого сина, а її чоловік - середнього. На іншому фото зображений тільки Сеїт Бекіра Сулейманов із трьома синами.

Джамала замилувала стильним фемілі &quot;луком&quot; із чоловіком та трьома синами: затишні фото

Сім'я Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)

Як відреагували в мережі

Фоловери української співачки одразу ж почали коментувати теплі сімейні фото:

  • "Dream team (команда мрії, - ред.)", - написав чоловік Джамали
  • "Так приємно бачити, коли людина знайшла саме свою людину. Це прекрасно, дивишся та одразу посмішка на обличчі! Нехай це тепло і любов завжди будуть у вашій родині!"
  • "Чудова сім'я"
  • "Класні. Бекір і його футбольна команда"
  • "Які котики, обожнюю"
  • "Обожнюю Джамалу! Прекрасна, любляча, справжня!"
  • "Красива українська сім'я".

Джамала замилувала стильним фемілі &quot;луком&quot; із чоловіком та трьома синами: затишні фото

Джамала з чоловіком (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)

Нагадаємо, у квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Сеїт Бекіра Сулейманова. Обранець співачки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя.

Вони виховують трьох синів: у березні 2018-го в них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеїт-Бекір.

Співачка не часто показує дітей у мережі, а обличчя наймолодшого сина досі приховує.

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