Джамала умилила стильным фэмили "луком" с мужем и тремя сыновьями: уютные фото
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая ранее назвала певиц, что могли бы достойно представить Украину на Евровидении-2025, показала в сети новые фото со всей семьей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Певица приурочила съемку к 8 месяцам самого младшего сына Алима Сеит-Бекира.
"Безусловная любовь", - подписала она серию фото.
На снимках артистка, ее муж Сеит Бекира Сулейманов и трое сыновей позируют в стильных бежевых луках и вязаных шапках.
Джамала с мужем и сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала для фотосессии выбрала юбку миди бежевого оттенка, свитер-оверсайз коричневого цвета и в тон к нему шапку с отворотом. Завершить образ она решила удобными балетками "тедди" из искусственного меха.
Джамала показала троих сыновей (фото: instagram.com/jamalajaaa)
На руках певица держит самого младшего сына, а ее супруг - среднего. На другом фото изображен только Сеит Бекира Сулейманов с тремя сыновьями.
Семья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Как отреагировали в сети
Фолловеры украинской певицы тут же принялись комментировать теплые семейные фото:
- "Dream team (команда мечты, - ред.)", - написал супруг Джамалы
- "Так приятно видеть, когда человек нашел именно своего человека. Это прекрасно, смотришь и сразу улыбка на лице! Пусть это тепло и любовь всегда будут в вашей семье!"
- "Чудесная семья"
- "Классные. Бекир и его футбольная команда"
- "Какие котики, обожаю"
- "Обожаю Джамалу! Прекрасная, любящая, настоящая!"
- "Красивая украинская семья".
Джамала с мужем (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя.
Они воспитывают трех сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.
Певица не часто показывает детей в сети, а лицо самого младшего сына до сих пор скрывает.