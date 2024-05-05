Джамала вперше за тривалий час показала помітно підрослих синів-красенів

Як зараз виглядають сини Джамали

У світлий день Пасхи виконавиця привітала українців зі святом, опублікувавши кадри з Великодньої дитячої фотосесії.

"Ми будем Бога молити життя щасливо прожити. Хоча і крила ламати - злітати", - написала знаменитість.

"Вітаю всіх зі святом! Дуже хотіла б, щоб всі наші діти росли у мирі та любові!", - додала Джамала.

Сини Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Реакція юзерів

Прихильники артистки засипали Еміра і Селіма компліментами і побажали родині Божого благословення.

Сини Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Які дорослі вже. Обняла поцілувала всіх

Благословенні синочки!

Один мамин, один татків. Здоровʼя вашим козакам!

Здоров'я Вам усім, мирного неба!

Нагадаємо, Джамала зараз вагітна третьою дитиною. У березні на сцені премії Тараса Шевченка вона оголосила про те, що чекає на ще одного хлопчика.