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Джамала вперше за тривалий час показала помітно підрослих синів-красенів

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Джамала поділилася з прихильниками святковими світлинами помітно підрослих синів-красенів - 6-річного Еміра та 3-річного Селіма.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Як зараз виглядають сини Джамали

У світлий день Пасхи виконавиця привітала українців зі святом, опублікувавши кадри з Великодньої дитячої фотосесії.

"Ми будем Бога молити життя щасливо прожити. Хоча і крила ламати - злітати", - написала знаменитість.

"Вітаю всіх зі святом! Дуже хотіла б, щоб всі наші діти росли у мирі та любові!", - додала Джамала.

Сини Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Реакція юзерів

Прихильники артистки засипали Еміра і Селіма компліментами і побажали родині Божого благословення.

Сини Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

  • Які дорослі вже. Обняла поцілувала всіх
  • Благословенні синочки!
  • Один мамин, один татків. Здоровʼя вашим козакам!
  • Здоров'я Вам усім, мирного неба!

Нагадаємо, Джамала зараз вагітна третьою дитиною. У березні на сцені премії Тараса Шевченка вона оголосила про те, що чекає на ще одного хлопчика.

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