Джамала впервые за долгое время показала заметно подросших сыновей-красавцев

Как сейчас выглядят сыновья Джамалы

В светлый день Пасхи исполнительница поздравила украинцев с праздником, опубликовав кадры с Пасхальной детской фотосессии.

"Мы будем Бога молить жизнь счастливо прожить. Хотя и крылья ломать - взлетать", - написала знаменитость.

"Поздравляю всех с праздником! Очень хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви!", - добавила Джамала.

Сыновья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

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Поклонники артистки засыпали Эмира и Селима комплиментами и пожелали семье Божьего благословения.

Сыновья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Які дорослі вже. Обняла поцілувала всіх

Благословенні синочки!

Один мамин, один татків. Здоровʼя вашим козакам!

Здоров'я Вам усім, мирного неба!

Напомним, Джамала сейчас беременна третьим ребенком. В марте на сцене премии Тараса Шевченко она объявила о том, что ждет еще одного мальчика.