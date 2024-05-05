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Джамала впервые за долгое время показала заметно подросших сыновей-красавцев

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками праздничными фотографиями заметно подросших сыновей-красавцев - 6-летнего Эмира и 3-летнего Селима.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Как сейчас выглядят сыновья Джамалы

В светлый день Пасхи исполнительница поздравила украинцев с праздником, опубликовав кадры с Пасхальной детской фотосессии.

"Мы будем Бога молить жизнь счастливо прожить. Хотя и крылья ломать - взлетать", - написала знаменитость.

"Поздравляю всех с праздником! Очень хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви!", - добавила Джамала.

Сыновья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Реакция пользователей

Поклонники артистки засыпали Эмира и Селима комплиментами и пожелали семье Божьего благословения.

Сыновья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

  • Які дорослі вже. Обняла поцілувала всіх
  • Благословенні синочки!
  • Один мамин, один татків. Здоровʼя вашим козакам!
  • Здоров'я Вам усім, мирного неба!

Напомним, Джамала сейчас беременна третьим ребенком. В марте на сцене премии Тараса Шевченко она объявила о том, что ждет еще одного мальчика.

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