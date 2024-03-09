Джамала рассекретила пол будущего ребенка
Певица Джамала рассекретила пол своего будущего ребенка. Это произошло сегодня, 9 марта, во время получения награды Национальной премии имени Тараса Шевченко за ее музыкальный альбом "Qirim".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Таблоид".
Кто родится у Джамалы
Так, цитируя строчки стихотворения Шевченко "И Архимед, и Галилей", 40-летняя исполнительница сообщила, что у нее будет третий сын.
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі", - процитировала певица.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, о том, что Джамала беременна третьим ребенком, она сообщила в день проведения Национального отбора на Евровидение 2024.
Отметим, что артистка и ее муж Бекир Сулейманов воспитывают двух сыновей - Эмира, которому в марте будет 6, и Селима, которому в июне исполнится 4.
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