Зірка "Ліги Сміху" одружився: як виглядає обраниця коміка (фото)

Український комік Віктор Розовий, відомий багатьом українцям як гуморист з команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", одружився.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт бійця 3-ї окремої штурмової бригади.

Віктор Розовий одружився

Так, сьогодні, 8 березня, артист опублікував фото, на якій позує разом зі своєю дружиною.

Новоспечене подружжя хизується обручками на пальцях.

Для важливої події комік обрав чорну вишиванку, у той час як його обраниця одягнула стриманий класичний костюм сірого кольору.

"Вітаю!", - коротко підписав кадр Віктор.

Віктор Розовий з дружиною (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ Розовий був учасником команди Загорецька Людмила Степанівна, а також брав участь у проєкті "1+1" "Ігри приколів".

Після 24 лютого 2022 року Віктор записався добровольцем у полк "Азов".

Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках, брав участь у обороні Києва.