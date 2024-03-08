Зірка "МастерШеф" повідомила про вагітність: миле фото з животиком
Переможниця та екс-суддя проекту "МастерШеф" Ліза Глінська поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона вагітна первістком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram кондитерки.
Ліза Глінська вперше стане мамою
Так, зірка показала знімок з нової фотосесії, на якій вона позує з округлим животиком.
Можна припустити, що екс-суддя проекту "МастерШеф" перебуває на останніх місяцях вагітності.
Ліза Глінська (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Хто народиться у Глінської - хлопчик чи дівчинка - вона не повідомила, як і інших подробиць про майбутнє поповнення.
Реакція юзерів
Фани вітають знаменитість з цікавим положенням і бажають їй легкої вагітності.
- Вітаю. Якщо мені не здалося, то ще раз вітаю
- Якщо так, дуже рада за вас
- Нехай ваша вагітність пройде благополучно і дитинка буде здоровенька
- Вітаю від щирого серця
- Щирі вітання
Зазначимо, що у нещодавньому своєму інтерв’ю Єлизавета розповідала, що 15 років тому вже була вагітна.
Однак дитина народилася мертвою через недбалість лікарів платного відділення лікарні в Ялті, де вона народжувала 15 років тому.
Зі слів Глінської, лікарів так і не покарали.
До слова, зараз Ліза одружена з Максимом Большаковим. Вони почали зустрічатися під час пандемії, а в 2022 році зв’язали себе узами шлюбу.
Ліза Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
У чоловіка є син, який часто проводить час разом із ними.
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