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Зірка "МастерШеф" повідомила про вагітність: миле фото з животиком

П'ятниця 08 березня 2024 15:33
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Зірка "МастерШеф" повідомила про вагітність: миле фото з животиком Ліза Глінська (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Переможниця та екс-суддя проекту "МастерШеф" Ліза Глінська поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона вагітна первістком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram кондитерки.

Ліза Глінська вперше стане мамою

Так, зірка показала знімок з нової фотосесії, на якій вона позує з округлим животиком.

Можна припустити, що екс-суддя проекту "МастерШеф" перебуває на останніх місяцях вагітності.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; повідомила про вагітність: миле фото з животиком

Ліза Глінська (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Хто народиться у Глінської - хлопчик чи дівчинка - вона не повідомила, як і інших подробиць про майбутнє поповнення.

Реакція юзерів

Фани вітають знаменитість з цікавим положенням і бажають їй легкої вагітності.

  • Вітаю. Якщо мені не здалося, то ще раз вітаю
  • Якщо так, дуже рада за вас
  • Нехай ваша вагітність пройде благополучно і дитинка буде здоровенька
  • Вітаю від щирого серця
  • Щирі вітання

Зазначимо, що у нещодавньому своєму інтерв’ю Єлизавета розповідала, що 15 років тому вже була вагітна.

Однак дитина народилася мертвою через недбалість лікарів платного відділення лікарні в Ялті, де вона народжувала 15 років тому.

Зі слів Глінської, лікарів так і не покарали.

До слова, зараз Ліза одружена з Максимом Большаковим. Вони почали зустрічатися під час пандемії, а в 2022 році зв’язали себе узами шлюбу.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; повідомила про вагітність: миле фото з животиком

Ліза Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

У чоловіка є син, який часто проводить час разом із ними.

Нещодавно ми розповідали, що Віталій Козловський одружився та показав ніжне фото.

Також ми писали, що у мережу "злили" інформацію про нового чоловіка Аліни Гросу і фото з їхнього весілля.

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