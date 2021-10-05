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Джамала рассказала о сложном периоде в семье

Автор: Роман Мирончук

Джамала рассказала о сложном периоде в семье. На прошлой неделе ее отцу сделали операцию. Победительница Евровидения навестила его в больнице и опубликовала видео.

О состоянии родственника певица рассказала в Instagram.

По словам артистки, ей было сложно готовить новый танец всего за три дня для проекта "Танцы со звездами", когда в этом время отец лежал в клинике. Но сейчас уже все хорошо.

"Была очень сложная прошлая неделя. Папе сделали операцию", - отметила Джамала.

Скриншот с Instagram

Отец в свою очередь поддержал дочь и отметил ее удачный номер на шоу.

"Ты же у меня не танцовщица, а профессионалка", - сказал он.

Напомним, что на пятом эфире шоу Джамала и Антон Нестерко исполнили танго под песню Carlos Gardel - Por Una Cabeza.

Джамала и Антон Нестерко - Танго (видео: YouTube)

Судьи оценили это выступление в 29 баллов. Певица заняла 7 место в турнирной таблице последнего эфира.

Телезрители смогут увидеть ее следующее выступление в ближайшее воскресенье, 10 октября.

Напомним, на "Танцах со звездами" Фаготу пришлось вызывать "скорую помощь". У артиста поднялось давление, о чем рассказал ведущий проекта Юрий Горбунов.

Мы также писали о том, что судья шоу Влад Яма высказался о конфликте с Джамалой и номерах Melovin'а на "Танцах со звездами 2021".

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ДжамалаТанцы со звездами