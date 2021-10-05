Джамала рассказала о сложном периоде в семье. На прошлой неделе ее отцу сделали операцию. Победительница Евровидения навестила его в больнице и опубликовала видео.
О состоянии родственника певица рассказала в Instagram.
По словам артистки, ей было сложно готовить новый танец всего за три дня для проекта "Танцы со звездами", когда в этом время отец лежал в клинике. Но сейчас уже все хорошо.
"Была очень сложная прошлая неделя. Папе сделали операцию", - отметила Джамала.
Скриншот с Instagram
Отец в свою очередь поддержал дочь и отметил ее удачный номер на шоу.
"Ты же у меня не танцовщица, а профессионалка", - сказал он.
Напомним, что на пятом эфире шоу Джамала и Антон Нестерко исполнили танго под песню Carlos Gardel - Por Una Cabeza.
Джамала и Антон Нестерко - Танго (видео: YouTube)
Судьи оценили это выступление в 29 баллов. Певица заняла 7 место в турнирной таблице последнего эфира.
Телезрители смогут увидеть ее следующее выступление в ближайшее воскресенье, 10 октября.
Напомним, на "Танцах со звездами" Фаготу пришлось вызывать "скорую помощь". У артиста поднялось давление, о чем рассказал ведущий проекта Юрий Горбунов.
Мы также писали о том, что судья шоу Влад Яма высказался о конфликте с Джамалой и номерах Melovin'а на "Танцах со звездами 2021".