Джамала розповіла про складний період в сім'ї. Минулого тижня її батькові зробили операцію. Переможниця Євробачення відвідала його в лікарні і опублікувала відео.
Про стан родича співачка розповіла в Instagram.
За словами артистки, їй було складно готувати новий танець всього за три дні для проєкту "Танці з зірками", коли в цей час батько лежав у клініці. Але зараз вже все добре.
"Був дуже складний минулий тиждень. Татові зробили операцію", - зазначила Джамала.
Скріншот з Instagram
Батько в свою чергу підтримав дочку і відзначив її вдалий номер на шоу.
"Ти ж у мене не танцівниця, а професіоналка", - сказав він.
Нагадаємо, що на п'ятому ефірі шоу Джамала і Антон Нестерко виконали танго під пісню Carlos Gardel - Por Una Cabeza.
Джамала і Антон Нестерко - Танго (відео: YouTube)
Судді оцінили цей виступ у 29 балів. Співачка посіла 7 місце в турнірній таблиці останнього ефіру.
Телеглядачі зможуть побачити її наступний виступ найближчої неділі, 10 жовтня.
Нагадаємо, на "Танцях з зірками" Фаготу довелося викликати "швидку допомогу". У артиста піднявся тиск, про що розповів ведучий проєкту Юрій Горбунов.
Ми також писали про те, що суддя шоу Влад Яма висловився про конфлікт з Джамалою і номерах Melovin'а на "Танцях з зірками 2021".