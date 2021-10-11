Джамала призналась, кому обязана своей карьерой

"Мне не позволяли петь ту музыку, которую я люблю. Я плакала каждый раз, когда мне говорили, чтобы я не выходила на сцену. Тогда, когда я отчаялась, я встретила свою творческую маму, Наталью Алексеевну", - заявила певица.

Джамала призналась, что, если бы не Наталья Алексеевна, может быть, она так бы и не стала певицей.

В свою очередь Наталья Алексеевна заявила, что в то время у Джамалы опускались руки, и она хотела даже бросить сцену.

"Ну как я могла этого допустить, зная о твоих возможностях и талантах?" - отметила Наталья Алексеевна.