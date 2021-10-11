Джамала призналась, кому обязана своей карьерой

Джамала рассказала, благодаря кому достигла успеха в своей карьере. Победительница Евровидения призналась, что в консерватории она не верила в себя. Артистке часто говорили, что нельзя петь джаз, и даже не позволяли ей выходить на сцену. Тогда она встретила "творческую маму" Наталью Алексеевну.
Об этом она рассказала в шестом эфире "Танцев со звездами".
"Мне не позволяли петь ту музыку, которую я люблю. Я плакала каждый раз, когда мне говорили, чтобы я не выходила на сцену. Тогда, когда я отчаялась, я встретила свою творческую маму, Наталью Алексеевну", - заявила певица.
Джамала призналась, что, если бы не Наталья Алексеевна, может быть, она так бы и не стала певицей.
В свою очередь Наталья Алексеевна заявила, что в то время у Джамалы опускались руки, и она хотела даже бросить сцену.
"Ну как я могла этого допустить, зная о твоих возможностях и талантах?" - отметила Наталья Алексеевна.
Напомним, Джамала рассказала о сложном периоде в семье, который связан с тем, что ее отцу понадобилось хирургическое вмешательство. Певица навестила отца в больнице и показала соответствующее видео на своей странице в Instagram.
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