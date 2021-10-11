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Джамала зізналася, кому зобов'язана своєю кар'єрою

Автор: Роман Мирончук

Джамала розповіла, завдяки кому досягла успіху у своїй кар'єрі. Переможниця Євробачення зізналася, що в консерваторії вона не вірила в себе. Артистці часто говорили, що не можна співати джаз, і навіть не дозволяли їй виходити на сцену. Тоді вона зустріла "творчу маму" Наталію Олексіївну.

Про це вона розповіла в шостому ефірі "Танців з зірками".

"Мені не дозволяли співати ту музику, яку я люблю. Я плакала кожен раз, коли мені говорили, щоб я не виходила на сцену. Тоді, коли я зневірилася, я зустріла свою творчу маму, Наталію Олексіївну", - заявила співачка.

Джамала зізналася, що, якби не Наталія Олексіївна, може бути, вона так би і не стала співачкою.

У свою чергу Наталія Олексіївна заявила, що в той час у Джамали опускалися руки, і вона хотіла навіть кинути сцену.

"Ну як я могла цього допустити, знаючи про твої можливості і таланти?"- зазначила Наталія Олексіївна.

Нагадаємо, Джамала розповіла про складний період в сім'ї, який пов'язаний з тим, що її батькові знадобилося хірургічне втручання. Співачка відвідала батька в лікарні і показала відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

Ми також писали про те, що Джамала оселиться поруч з Дмитром Монатіком і Надею Дорофєєвою в елітному селищі Крюківщина.

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ДжамалаТанцы со звездами