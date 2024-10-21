Дзеркальний тест: які тварини здатні до самопізнання?

Що таке дзеркальний тест

Дзеркальний тест створив психологом Гордоном Геллапом-молодшим у 1970 році. Він визначає, чи може тварина впізнати себе у відображенні. Цей метод також називають "тестом з відмітками" або "тестом на самопізнавання в дзеркалі" (MSR).

Процес тестування простий. Дослідники наносять невелику мітку на тіло тварини, використовуючи фарби або наклейки. Потім тварину ставлять перед дзеркалом, щоб спостерігати за реакцією. Треба порівняти цю реакцію з моментами, коли тварина бачила своє відображення без мітки.

Тварини, які впізнають себе, зазвичай проявляють цікавість до нової мітки. Вони можуть змінювати позу, доторкатися до мітки або намагатися її зняти. Часто вони більше звертають увагу на ту частину тіла, де побачили мітку.

Проте далеко не всі тварини проходять цей тест. Деякі можуть реагувати агресивно або грайливо, приймаючи своє відображення за іншу істоту. Цікаво, що людина проходить дзеркальний тест приблизно у 18 місяців.

Великі мавпи

До великих мавп, які пройшли тест із дзеркалом, належать бонобо, шимпанзе, орангутанги та горили. Хоча 75% молодих дорослих шимпанзе здатні впізнати себе, цей показник знижується серед молодших та старших особин.

Горили часто не проходять тест, а лише проявляють агресію, коли бачать своє відображення. Вчені дійшли висновку, що на такий результат могла вплинути присутність людей, які спостерігали за ними. Також дослідники припускають, що саме здатність горил до самосвідомості заважає проявляти її ознаки у стресових умовах.

Крім того, горили часто уникають зорового контакту з відображенням, що може заважати їм зрозуміти, що вони бачать себе. Першою представницею свого виду, яка пройшла дзеркальний тест, стала горила Коко, яка вивчила мову жестів і брала участь у когнітивних експериментах.

Підводні ссавці

Дельфіни-афаліни проявляють великий інтерес до своїх відображень у дзеркалі. Вони відкривають роти, висовують язики та виконують різноманітні рухи, спостерігаючи за собою. Коли дельфіни мають мітки на тілі, вони регулярно їх оглядають, демонструючи усвідомлення свого зовнішнього вигляду.

Косатки також показали цікаві результати в дослідженнях. В одному експерименті їм спочатку показали звичайне відображення, після чого на них зробили мітки і знову дозволили подивитися у дзеркало. Косатки реагували так, ніби очікували, що їхнє зображення зміниться, коли вони його помітили. Це свідчить про те, що вони усвідомлюють, що бачать саме себе.

Євразійські сороки

Євразійська сорока стала першим видом птахів, який успішно пройшов тест на дзеркало. Коли вчені розмістили кольорові наклейки на її пір’ї, сороки реагували на своє відображення, намагаючись їх видалити. Водночас птахи з невидимими наклейками не проявили жодних змін у поведінці.

Раніше вчені вважали, що здатність до самопізнання пов’язана з неокортексом - частиною мозку, що є лише у ссавців. Однак, оскільки сороки не мають цієї ділянки мозку, їх успіх у дзеркальному тесті доводить, що самосвідомість може виникати і в інших структурах мозку. Це є прикладом "конвергентної еволюції", коли подібні здібності та риси розвиваються незалежно у різних видів.

Мурахи

У 2015 році вчені провели дослідження, яке показало, що деякі мурахи можуть впізнавати себе, дивлячись у дзеркало. Коли мурахи спостерігали за своїми товаришами через скло, їх поведінка залишалася звичайною. Але все змінилося, коли їх помістили перед дзеркалом.

Дослідники провели класичний тест із дзеркалом, позначивши деяким мурахам сині точки на частині обличчя біля рота. У середовищі без дзеркал мурахи не звертали уваги на мітки. Але коли вони побачили своє відображення, мурахи з синіми крапками почали чепуритися або ж намагалися видалити їх.

Цікаво, що молоді комахи та ті, що мали коричневі цятки, не реагували на мітки. Також мурахи з синіми точками не намагалися доторкнутися до них на потилиці. Коли комахи з синіми точками опинялися в компанії, інші реагували агресивно, вважаючи їх чужинцями через відмінне забарвлення.

Враховуючи, що ці мурахи намагалися очистити мітку, а не відреагувати агресивно, вони не думали, що їх відображення було просто ще однією комахою.