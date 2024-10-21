Зеркальный тест: какие животные способны к самопознанию?

Что такое зеркальный тест

Зеркальный тест создал психолог Гордон Геллап-младший в 1970 году. Он определяет, может ли животное узнать себя в отражении. Этот метод также называют "тестом с отметками" или "тестом на самоузнавание в зеркале" (MSR).

Процесс тестирования прост. Исследователи наносят небольшую метку на тело животного, используя краски или наклейки. Затем животное ставят перед зеркалом, чтобы наблюдать за реакцией. Надо сравнить эту реакцию с моментом, когда животное видело свое отражение без метки.

Животные, которіе узнают себя, обычно проявляют интерес к новой метке. Они могут изменять позу, прикасаться к метке или пытаться ее снять. Часто они больше обращают внимание на часть тела, где увидели метку.

Однако далеко не все животные проходят этот тест. Некоторые могут реагировать агрессивно или игриво, принимая свое отражение за другое существо. Интересно, что человек проходит зеркальный тест примерно в 18 месяцев.

Большие обезьяны

К большим обезьянам, прошедшим тест с зеркалом, относятся бонобо, шимпанзе, орангутанги и гориллы. Хотя 75% молодых взрослых шимпанзе способны узнать себя, этот показатель снижается среди младших и старших особей.

Гориллы часто не проходят тест, а лишь проявляют агрессию, видя свое отражение. Ученые пришли к выводу, что на такой результат могло повлиять присутствие наблюдавших за ними людей. Также исследователи предполагают, что именно способность горилл к самосознанию мешает проявлять ее признаки в стрессовых условиях.

Кроме того, гориллы часто избегают зрительного контакта с отражением, что может мешать им понять, что они видят себя. Первой представительницей своего вида, прошедшей зеркальный тест, стала горилла Коко, изучившая язык жестов и участвовавшая в когнитивных экспериментах.

Подводные млекопитающие

Дельфины-афалины, проявляют большой интерес к своим отражениям в зеркале. Они открывают рты, высовывают языки и выполняют разнообразные движения, наблюдая за собой. Когда у дельфинов есть метки на теле, они регулярно их осматривают, демонстрируя осознание своего внешнего вида.

Косатки также показали интересные результаты в исследованиях. В одном эксперименте им сначала показали обычное отражение, после чего на них сделали метки и снова позволили посмотреть в зеркало. Косатки реагировали так, будто ожидали, что их изображение изменится, когда они его заметили. Это свидетельствует о том, что они осознают, что видят именно себя.

Евразийские сороки

Евразийская сорока стала первым видом птиц, успешно прошедшим тест на зеркало. Когда ученые разместили цветные наклейки на ее перьях, сороки реагировали на свое отражение, пытаясь их удалить. В то же время, птицы с невидимыми наклейками не проявили никаких изменений в поведении.

Ранее ученые считали, что способность к самопознанию связана с неокортексом - частью мозга, имеющейся только у млекопитающих. Однако, поскольку сороки не имеют этого участка мозга, их успех в зеркальном тесте доказывает, что самосознание может возникать и в других структурах мозга. Это пример "конвергентной эволюции", когда подобные способности и черты развиваются независимо у разных видов.

Муравьи

В 2015 году ученые провели исследование, показавшее, что некоторые муравьи могут узнавать себя, глядя в зеркало. Когда муравьи наблюдали за своими товарищами через стекло, их поведение оставалось обычным. Но все изменилось, когда их поместили перед зеркалом.

Исследователи провели классический тест с зеркалом, обозначив некоторым муравьям синие точки на части лица у рта. В среде без зеркал муравьи не обращали внимания на метки. Но когда они увидели свое отражение, муравьи с синими точками стали прихорашиваться или же пытались удалить их.

Интересно, что молодые насекомые и имевшие коричневые пятнышки не реагировали на метки. Также муравьи с синими точками не пытались прикоснуться к ним на затылке. Когда насекомые с синими точками оказывались в компании, другие реагировали агрессивно, считая их чужаками из-за отличной расцветки.

Учитывая, что эти муравьи пытались очистить метку, а не агрессивно отреагировать, они не думали, что их отражение было просто еще одним насекомым.