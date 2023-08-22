Дзеркальна дата у серпні. Як загадати бажання, щоб воно точно виповнилося

Дзеркальна дата у серпні

На думку нумерологів, дата 23.08.2023 – дуже важлива та сильна з погляду енергетики. У ній міститься три двійки та дві трійки. Це означає, що день стане дуже активним, наповнений дією, створенням та гармонією.

Дуже важливо у такі дні перевіряти все, що ви плануєте зробити, аналізуйте. Особливу увагу приділіть всьому новому. Можна розпочати новий проєкт, написати цілі на найближче майбутнє, скласти план. Бажано все заплановане прописувати ручкою на папері.

Езотерики стверджують, що в такій ситуації включаються нейронні зв'язки, в мозок надходить сигнал, що дія відбувається і починається програмування підсвідомості.

Значення цифр

Двійка – цифра дії. Але постарайтеся не метушитися, не беріться за кілька справ одночасно.

Трійка – творчість, яскравість, допитливість, оптимізм. Можна з творчістю підійти до складного завдання, нового проєкту, налагодити контакти для подальшої співпраці, переглянути завдання чи свою команду. Найважливіше – не робіть різких рухів, не приймайте поспішних рішень, аналізуйте.

У даті також прихована цифра 5 - вона відповідає за знання, свободу та успіх. А також допомагає викрутитися зі складних та заплутаних ситуацій, знайти рішення.

Але в деяких ситуаціях можуть виявитися і негативні риси - егоїзм, спроби отримати зиск будь-яким шляхом, можливий конфлікт із людьми. Намагайтеся стежити за своїми емоціями та не провокуйте.

Вісімка – знак нескінченності. Ця цифра вважається однією з наймістичніших, хоча в нумерології вона означає матеріальне та практичність. Ще вона відповідає за чесність, холодний розум, фінансове благополуччя, стабільність та безпеку.

У поєднанні з рештою цифр вісімка може стати дуже небезпечним символом. Крім того, 23 серпня починає свій рух Ретроградний Меркурій і продовжує свій ретроградний рух Венера. Поєднання цих планет створює додаткову напругу.

Постарайтеся не приймати важливих рішень, не розривати стосунки, не звільнятися з роботи, не робити пропозицію, не проводити операції з великими сумами грошей, не давати у борг або позичати - є ризик, що ваші дії через вісімку затягнуться до нескінченності.

Як досягти виконання бажання

Візьміть листок та ручку, сядьте зручніше. Важливо, щоб вас ніхто не відволікав. Бажання записуємо у нинішньому часі.

1. Описуємо подію візуально: що ви бачите, який колір, що оточує вас, як ви бачите виконання вашого бажання очима.

2. Опишіть, що ви чуєте під час виконання бажання: голосно говорять люди чи грає музика, йде дощ чи співають птахи.

3. Напишіть, як ви відчуваєте подію: тактильно (теплота, тремтіння, мурашки, холод), вам м'яко і затишно, пишіть все, що спадає на думку.

4. Об'єднайте усі три пункти. Напишіть своє бажання: що ви побачите, коли воно станеться, що почуєте, що відчуєте.

5. Максимально пропишіть текстом, прочитайте, що вийшло, складіть листок і приберіть у кишеню, наприклад, зимового піджака, поки в нас літо.

6. Запитайте: навіщо мені це потрібно? І напишіть розгорнуту відповідь. Ця техніка допомагає визначити, чи це ваше бажання чи чиєсь чуже.