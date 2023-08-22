Зеркальная дата в августе. Как загадать желание, чтобы оно точно исполнилось

Зеркальная дата в августе

По мнению нумерологов, дата 23.08.2023 - очень важная и сильная с точки зрения энергетики. В ней содержится три двойки и две тройки. Это означает, что день станет очень активным, наполненный действием, созданием и гармонией.

Очень важно в такие дни проверять все, что вы планируете сделать, анализируйте. Особое внимание уделите всему новому. Можно начать новый проект, написать цели на ближайшее будущее, составить план. Желательно все намеченное прописывать ручкой на бумаге.

Эзотерики утверждают, что в такой ситуации включаются нейронные связи, в мозг поступает сигнал, что действие совершается и начинается программирование подсознания.

Значение цифр

Двойка - цифра действия. Но постарайтесь не суетиться, не беритесь за несколько дел одновременно.

Тройка - творчество, яркость, любознательность, оптимизм. Можно с творчеством подойти к сложной задаче, новому проекту, наладить контакты для дальнейшего сотрудничества, пересмотреть задачи или свою команду. Самое важное - не делайте резких движений, не принимайте поспешных решений, анализируйте.

В дате также скрыта цифра 5 - она отвечает за знания, свободу и успех. А также помогает выкрутиться из сложных и запутанных ситуаций, найти решение.

Но в некоторых ситуациях могут проявиться и негативные черты - эгоизм, попытки получить выгоду любым путем, возможен конфликт с людьми. Постарайтесь следить за своими эмоциями и не провоцируйте.

Восьмерка - знак бесконечности. Эта цифра считается одной из самых мистических, хотя в нумерологии она означает материальное и практичность. Еще она отвечает за честность, холодный рассудок, финансовое благополучие, стабильность и безопасность.

В сочетании с остальными цифрами восьмерка может стать очень опасным символом. Кроме того, 23 августа начинает свое движение Ретроградный Меркурий, и продолжает свое ретроградное движение Венера. Сочетание этих планет создает дополнительное напряжение.

Постарайтесь не принимать важных решений, не разрывать отношения, не увольняться с работы, не делать предложение, не проводить операции с большими суммами денег, не давать взаймы или брать в долг - есть риск, что ваши действия из-за восьмерки затянутся до бесконечности.

Как добиться исполнения желания

Возьмите листок и ручку, сядьте поудобнее. Важно, чтобы вас никто не отвлекал. Желание записываем в настоящем времени.

1. Описываем событие визуально: что вы видите, какой цвет, что вас окружает, как вы видите исполнение вашего желания глазами.

2. Опишите, что вы слышите в момент исполнения желания: громко говорят люди или играет музыка, идет дождь или поют птицы.

3. Напишите, как вы ощущаете событие: тактильно (теплота, дрожь, мурашки, холод), вам мягко и уютно, пишите все, что приходит в голову.

4. Объедините все три пункта. Напишите свое желание: что вы увидите, когда оно осуществится, что услышите, что почувствуете.

5. Максимально пропишите текстом, прочтите, что получилось, сложите листок и уберите в карман, например, зимнего пиджака, пока у нас лето.

6. Задайте себе вопрос: зачем мне это нужно? И напишите развернутый ответ. Эта техника помогает определить, ваше это желание или чье-то чужое.