До нас знову мчить ретроградний Меркурій. Кого він зачепить і як пережити цей складний період

Меркурій стане ретроградним цього тижня втретє за рік. Вважається, що саме осінній період найскладніший і найнебезпечніший. Цього разу Меркурій розпочне свій ретроградний рух 23 серпня та повернеться у звичайний стан 15 вересня. Ситуацію ускладнює також те, що у ретроградному русі знаходиться ще одна важлива планета - Венера.

Як пережити період ретроградного Меркурія, що робити не можна і кого він може зачепити – читайте у матеріалі нижче.

Що таке ретроградність планет

У такі періоди планети немов уповільнюють свій хід, стоять на місці, часом, здається, що вони починають задкувати. Насправді планети продовжують свій рух, але в іншому темпі та напрямку.

І загалом ретроградний рух планет має особливе значення в астрології, оскільки кожна з них відповідає за певні сфери життя. У періоди ретроградності процеси завмирають, починають тупцювати на місці або ж починається зворотний рух - у тих сферах, за які ці планети відповідають.

Основний сенс ретроградного руху - перегляд минулого досвіду, повернення до незавершених дій, пошук альтернативного рішення або абсолютно нова ідея (інсайт), яка раніше в голову нам не спадала.

Наприклад, Венера в астрології відповідає за особисті стосунки, партнерство, красу, естетику. А отже, до 7 вересня в цих сферах можливі плутанини, несподівані повороти.

А Меркурій відповідає за розум, мислення, комунікації, стиль мовлення, спілкування, листи, автомобільну та оргтехніку. Саме тому під час його ретроградного руху спостерігаються проблеми у спілкуванні й люди просто перестають розуміти один одного.

На що впливає ретроградний Меркурій

Автомобільна техніка: дивіться на дорогу, стежте за обстановкою та не сигнальте іншим водіям, не використовуйте непристойні жести, та й взагалі будьте обережнішими з пересуваннями

Комунікації: мовлення може бути дещо загальмоване, а виклад думок - невиразний, зім'ятий. Іноді краще перепитати, а то й зовсім попросити написати вам листа або повідомлення з важливою інформацією. Можуть бути проблеми у спілкуванні з найближчими людьми.

Розум: публікуйте статті та наукові роботи, перевіряючи ще раз кожне слово. Уважно ставтеся до будь-якої інформації, яка до вас надходить – може бути багато невірних даних.

Офісна та інша техніка: гаджети краще не купувати (або хоча б відразу наклеїти захисне скло, купити новий чохол або гарантію).

Документи : уважно читайте все, що підписуєте. Складайте документи та цінні папери ретельно та обережно, зберігайте їх у надійному місці, щоб не втратити.

Крім того, будьте готові до того, що можуть бути серйозні затримки з отриманням важливої інформації або у здійсненні планів.

Що можна робити під час ретроградного Меркурію

Перевіряйте всю інформацію та дані

Робіть бекап та резервуйте важливі дані

Будьте готові до різкої зміни планів

Займіться переосмисленням своїх цілей та планів на майбутнє

Проаналізуйте свої минулі рішення та вчинки

Просіть вибачення у тих, кого образили та постарайтеся помиритися

Займіться внутрішнім аналізом та пошуком шляхів особистого розвитку

Наведіть лад у будинку і позбавтеся від непотребу

Розберіться з паперами та документами - розкладіть їх по папках, викиньте непотрібні чеки

Поспілкуйтесь зі старими друзями, відвідайте тих, з ким ви давно не бачилися

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія

Насправді для більшості повсякденних справ найнебезпечнішими є перші кілька днів періоду – з 22 по 25 серпня, і кінець періоду – з 12 по 15 вересня.

Постарайтеся на ці дні не планувати важливих зустрічей, побачень, ділових переговорів та поїздок.

Не приймайте важливих рішень, особливо пов'язаних із контрактами, фінансами, проєктами або в особистому житті.

Не підписуйте важливих документів, юридичних документів

Не починайте нові справи, курси навчання

Не запускайте будівництво чи ремонт

Кого торкнеться ретроградний Меркурій

З 12 серпня Меркурій знаходиться в Діві, найпрактичнішому і скрупульознішому знаку. Отже, планета може впливати на представників цього знака Зодіаку.

Особливу обережність, на думку астрологів, варто виявити Рибам та Близнюкам. Перед прийняттям будь-якого рішення їм варто дуже ретельно зважити всі "за" і "проти". У найближчі тижні представників цих знаків можуть супроводжувати неуважність, дратівливість та нервозність.

Близнюки - це знак повітря, який пов'язаний із комунікацією та обміном інформацією. Ретроградний Меркурій може викликати плутанину та непорозуміння у всіх видах спілкування, що може призвести до конфліктів.

Діва - це знак землі, який пов'язаний із деталями та організацією. Ретроградний Меркурій може призвести до затримок та помилок у плануванні та виконанні завдань, що може спричинити стрес та невдоволення.

Риби - це знак води, пов'язаний з інтуїцією та емоціями. Ретроградний Меркурій може викликати емоційне занепокоєння та невпевненість у своїх рішеннях, що може призвести до необдуманих вчинків.