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До нас знову мчить ретроградний Меркурій. Кого він зачепить і як пережити цей складний період

Понеділок 21 серпня 2023 21:02
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До нас знову мчить ретроградний Меркурій. Кого він зачепить і як пережити цей складний період Ретроградний Меркурій у серпні 2023 року (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Меркурій стане ретроградним цього тижня втретє за рік. Вважається, що саме осінній період найскладніший і найнебезпечніший. Цього разу Меркурій розпочне свій ретроградний рух 23 серпня та повернеться у звичайний стан 15 вересня. Ситуацію ускладнює також те, що у ретроградному русі знаходиться ще одна важлива планета - Венера.

Як пережити період ретроградного Меркурія, що робити не можна і кого він може зачепити – читайте у матеріалі нижче.

Що таке ретроградність планет

У такі періоди планети немов уповільнюють свій хід, стоять на місці, часом, здається, що вони починають задкувати. Насправді планети продовжують свій рух, але в іншому темпі та напрямку.

І загалом ретроградний рух планет має особливе значення в астрології, оскільки кожна з них відповідає за певні сфери життя. У періоди ретроградності процеси завмирають, починають тупцювати на місці або ж починається зворотний рух - у тих сферах, за які ці планети відповідають.

Основний сенс ретроградного руху - перегляд минулого досвіду, повернення до незавершених дій, пошук альтернативного рішення або абсолютно нова ідея (інсайт), яка раніше в голову нам не спадала.

Наприклад, Венера в астрології відповідає за особисті стосунки, партнерство, красу, естетику. А отже, до 7 вересня в цих сферах можливі плутанини, несподівані повороти.

А Меркурій відповідає за розум, мислення, комунікації, стиль мовлення, спілкування, листи, автомобільну та оргтехніку. Саме тому під час його ретроградного руху спостерігаються проблеми у спілкуванні й люди просто перестають розуміти один одного.

На що впливає ретроградний Меркурій

Автомобільна техніка: дивіться на дорогу, стежте за обстановкою та не сигнальте іншим водіям, не використовуйте непристойні жести, та й взагалі будьте обережнішими з пересуваннями

Комунікації: мовлення може бути дещо загальмоване, а виклад думок - невиразний, зім'ятий. Іноді краще перепитати, а то й зовсім попросити написати вам листа або повідомлення з важливою інформацією. Можуть бути проблеми у спілкуванні з найближчими людьми.

Розум: публікуйте статті та наукові роботи, перевіряючи ще раз кожне слово. Уважно ставтеся до будь-якої інформації, яка до вас надходить – може бути багато невірних даних.

Офісна та інша техніка: гаджети краще не купувати (або хоча б відразу наклеїти захисне скло, купити новий чохол або гарантію).

Документи : уважно читайте все, що підписуєте. Складайте документи та цінні папери ретельно та обережно, зберігайте їх у надійному місці, щоб не втратити.

Крім того, будьте готові до того, що можуть бути серйозні затримки з отриманням важливої інформації або у здійсненні планів.

Що можна робити під час ретроградного Меркурію

  • Перевіряйте всю інформацію та дані
  • Робіть бекап та резервуйте важливі дані
  • Будьте готові до різкої зміни планів
  • Займіться переосмисленням своїх цілей та планів на майбутнє
  • Проаналізуйте свої минулі рішення та вчинки
  • Просіть вибачення у тих, кого образили та постарайтеся помиритися
  • Займіться внутрішнім аналізом та пошуком шляхів особистого розвитку
  • Наведіть лад у будинку і позбавтеся від непотребу
  • Розберіться з паперами та документами - розкладіть їх по папках, викиньте непотрібні чеки
  • Поспілкуйтесь зі старими друзями, відвідайте тих, з ким ви давно не бачилися

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія

Насправді для більшості повсякденних справ найнебезпечнішими є перші кілька днів періоду – з 22 по 25 серпня, і кінець періоду – з 12 по 15 вересня.

Постарайтеся на ці дні не планувати важливих зустрічей, побачень, ділових переговорів та поїздок.

Не приймайте важливих рішень, особливо пов'язаних із контрактами, фінансами, проєктами або в особистому житті.

Не підписуйте важливих документів, юридичних документів

Не починайте нові справи, курси навчання

Не запускайте будівництво чи ремонт

Кого торкнеться ретроградний Меркурій

З 12 серпня Меркурій знаходиться в Діві, найпрактичнішому і скрупульознішому знаку. Отже, планета може впливати на представників цього знака Зодіаку.

Особливу обережність, на думку астрологів, варто виявити Рибам та Близнюкам. Перед прийняттям будь-якого рішення їм варто дуже ретельно зважити всі "за" і "проти". У найближчі тижні представників цих знаків можуть супроводжувати неуважність, дратівливість та нервозність.

Близнюки - це знак повітря, який пов'язаний із комунікацією та обміном інформацією. Ретроградний Меркурій може викликати плутанину та непорозуміння у всіх видах спілкування, що може призвести до конфліктів.

Діва - це знак землі, який пов'язаний із деталями та організацією. Ретроградний Меркурій може призвести до затримок та помилок у плануванні та виконанні завдань, що може спричинити стрес та невдоволення.

Риби - це знак води, пов'язаний з інтуїцією та емоціями. Ретроградний Меркурій може викликати емоційне занепокоєння та невпевненість у своїх рішеннях, що може призвести до необдуманих вчинків.

До речі, раніше ми писали, що чекає на всі знаки Зодіаку з 21 по 27 серпня.

А ще розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку знайде щастя у коханні восени.

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