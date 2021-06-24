Дышать будет трудно: погода в Украине станет совсем опасной

Погода в Украине в пятницу, 25 июня, ожидается опасной и горячей во всех областях страны. В нескольких регионах синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а также небольшое усиление ветра.

Что ждать украинцам от погоды в ближайшие сутки, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны возможна небольшая облачность, но без осадков. Ночью в регионе от +18 до +22 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +33 +35 градусов.

В южной части небольшие грозы пройдут в Одессе и Николаеве, зацепит также Крым. В Херсоне будет сухо. Ожидается небольшое увеличение ветра. Ночью в регионе +20 +22 градуса, днем от +28 градусов в Одессе до +33 градусов в остальных областях. В Крыму ночью +18 +20 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

На севере небольшой ветер и облачность, без осадков. Ночная температура составит +19 +21 градус, днем ожидается до +34 градусов.

Западные области накроет грозами и кратковременными дождями, возможно усиление ветра. Ночью от +18 до +21 градуса, днем в большинстве областей от +32 до +34 градусов, местами до +35 градусов.

В центральной части страны без осадков, возможна облачность. Ночью +18 +20 градусов, днем от +32 до +34 градусов.

В Киеве 25 июня небольшая облачность и усиление ветра, осадки не прогнозируются. Ночью в столице ожидается от +20 до +22 градусов, днем от +32 до +34 градусов.

Стоит отметить, что в субботу в Украину придет новый циклон, который принесет грозы и немного опустит температуру воздуха – в западных областях. В воскресенье аномальная жара покинет почти все области страны, кроме восточных.

Карта погоды в Украине на пятницу, 25 июня