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Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды

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Четверг 24 июня 2021 06:58
Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды Коллаж РБК-Украина: погода в Украине станет свежее
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркая, но уже на выходных температура воздуха снизится. Также ожидается постепенное усиление осадков, а в начале следующей недели грозовые дожди накроют всю территорию страны.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

24 июня сухо будет везде, кроме ряда западных и южных регионов. Впрочем, такие кратковременные дожди и грозы чуть облегчат восприятие жары до +35 градусов.

Так, на большей части Украины столбики термометров будут варьироваться между +31 и +35 в дневное время, и только в некоторых южных областях и в Крыму ожидается +26... +30 градусов.

Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды

Карта погоды в Украине 24 июня (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 25 июня, синоптическая ситуация будет аналогичной: переменная облачность в Центре, на Севере, на Востоке и местами Юге страны, а западные регионы, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым ожидают осадки.

Температура воздуха останется высокая: в среднем +32... +35 градусов, и пониже - местами на Юге Украины: +27... +29 градусов.

Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды

Карта погоды в Украине 25 июня (фото: meteo.gov.ua)

В субботу, 26 июня, Левобережье Украины окажется в той же полосе жары и без осадков, а дожди с грозами наведаются на все западные, южные, центральные и большую часть северных областей.

Столбики термометров на Западе Украины понизятся до +25... +28 градусов. На остальной части страны останется приблизительно такая же температура, как днем ранее.

Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды

Карта погоды в Украине 26 июня (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 27 июня, ореол осадков в виде кратковременных дождей и гроз охватит всю Украину, и только на Закарпатье ожидается переменная облачность.

Понемногу начнет спадать жара, и в среднем прогнозируется +25... +30 градусов на Правобережье, а в восточных регионах термометры покажут еще высокие +30... +34 градусов.

Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды

Карта погоды в Украине 27 июня (фото: meteo.gov.ua)

А вот в понедельник, 28 июня, осадки накроют все территорию страны. Температура воздуха тоже чуть опустится везде (+25... +28 градусов), но в восточных областях все еще будет превышать показатель в +30.

Жара в Украине скоро спадет, и придут обильные осадки: синоптики показали карты погоды

Карта погоды в Украине 28 июня (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что появился прогноз погоды на июль в Украине, и синоптики предупредили об аномальной жаре и бурях.

Также мы писали о том, что в Крыму выпало рекордное количество осадков - три месячные нормы всего за одни сутки.

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