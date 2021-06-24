Дихати буде важко: погода в Україні стане зовсім небезпечною

Погода в Україні в п'ятницю, 25 червня, очікується небезпечною і гарячою у всіх областях країни. У кількох регіонах синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози, а також невелике посилення вітру.

Що чекати українцям від погоди найближчої доби, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни можлива невелика хмарність, але без опадів. Вночі в регіоні від +18 до +22 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +33 + 35 градусів.

У південній частині невеликі грози пройдуть в Одесі та Миколаєві, зачепить також Крим. У Херсоні буде сухо. Очікується невелике збільшення вітру. Вночі в регіоні + 20 +22 градуси, вдень від +28 градусів в Одесі до +33 градусів в інших областях. У Криму вночі + 18 +20 градусів, вдень від +27 до + 29 градусів.

На півночі невеликий вітер і хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме + 19 +21 градус, вдень очікується до + 34 градусів.

Західні області накриє грозами та короткочасними дощами, можливе посилення вітру. Вночі від +18 до +21 градуса, вдень у більшості областей від +32 до +34 градусів, місцями до +35 градусів.

У центральній частині країни без опадів, можлива хмарність. Вночі + 18 +20 градусів, вдень від +32 до + 34 градусів.

У Києві 25 червня невелика хмарність і посилення вітру, опади не прогнозуються. Вночі в столиці очікується від +20 до +22 градусів, вдень від +32 до + 34 градусів.

Варто відзначити, що в суботу в Україну прийде новий циклон, який принесе грози й трохи опустить температуру повітря – в західних областях. У неділю аномальна спека покине майже всі області країни, крім східних.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 25 червня