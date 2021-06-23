Аномальная жара и дикие бури с грозами: синоптики прогнозируют опасную погоду в июле

Погода в Украине в июле 2021 года будет довольно опасной, и жителей страны ожидает новая волна аномальной жары. Также возможны сильные дожди, бури и грозы.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для ТСН .

Он сообщил, что июль будет довольно сложным с точки зрения погоды. Будут периоды сильной жары, а также бури, грозы и ливни.

Прогноз погоды на июль 2021

Начало месяца – обильные дожди

4-8 июля – аномальная жара

11-12 июля – дожди и бури

16-17 июля – дожди

18-28 июля – жара

25 июля – гроза и буря

30 июля –дожди

Прогноз погоды на 24 июня

Тем временем, синоптик Наталка Диденко дала прогноз на конец июня в Украине. Она предупредила, что небольшие дожди в нескольких областях, а вот жарко будет во всех регионах страны.

"24 июня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +29 +33 градуса, местами +33 +35 градусов. В отличие от большинства стран Западной Европы. Даже в Мадриде будет свежее. Отдельные кратковременные дожди вероятны 24 июня в западных областях, южной части, а также коснутся Житомирской и Винницкой областей", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что вода в водоемах уже прогрелась и можно освежиться в период аномальной жары.

"Как вы можете увидеть на карте температуры воды в Черном, Азовском морях и в Днепре – водичка прогрелась до 20-25 градусов", - написала Диденко.

Карта температуры воды

Погода в Киеве

В Киеве синоптик пообещала до +32 +34 градусов днем и преимущественно сухую и солнечную погоду. Вечером в столице могут набежать облака и даже слегка покапать, но по прогнозу Диденко – серьезных осадков не будет.

"В субботу-воскресенье в Украину придет атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары везде, кроме востока Украины, Днепропетровской области и Запорожья", - предупредила Диденко.