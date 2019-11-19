Двойник Зеленского сыграет президента Украины в кино: первые детали (видео)

Двойник Владимира Зеленского Умид Исабоев снимется в российском фильме об Украине и сыграет роль президента. Уроженец Узбекистана, который работает автомаляром в Москве, уже почитал сценарий и согласился подписать контракт. Об этом передает Mash на своем Telegram-канале.

Исабоева раньше знакомые называли Димой, но теперь в основном кличут Зеленским. Не так давно мужчину случайно сняли в вагоне метро из-за схожести с украинским президентом, и фото моментально распространились в интернете и принесли работнику автосервиса большую популярность.

Двойник Владимира Зеленского Умид Исабоев в московском метро (фото: facebook.com/k.dimitriy)

Двойник Зеленского признался, что мечтал о карьере комика и был очень похож на нынешнего президента Украины.

После того, как СМИ сняло про Исабоева короткое видео, парень проснулся знаменитым.

В РФ снимут фильм про Владимира Зеленского (Фото: РБК-Украина)

Умиду предложили сыграть Владимира Зеленского в 4- или 6-серийном российском фильме, и "двойник" уже дал добро. Связался с ним "известный продюссер", но фамилию пока мужчина не разглашает.

Это будет комедийный фильм. Полный подробный сценарий Исабоев сможет прочитать уже после подписания контракта.

Как будет называться кинопроект и когда начнутся съемки - пока неизвестно.

Видео: Двойник Зеленского сыграет президента Украины в кино