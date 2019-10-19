Раньше не знал: двойник Зеленского обратился к украинскому президенту (фото)

Двойник Зеленского в Москве обратился к президенту Украины (Фото: коллаж РБК-Украина)

Похожий на Владимира Зеленского мужчина из Москвы рассказал о себе

Двойник Владимира Зеленского, недавно замеченный в московском метро в РФ, оказался уроженцем Узбекистана. Автомаляр Умид внезапную "славу" воспринял спокойно, так как о внешнем сходстве с президентом Украины ему говорили и до того, как кадры в подземке попали в сеть и быстро разошлись на просторах интернета. Об этом передает Mash на своем Telegram-канале.

Мужчина признался, что его часто узнают на улице, да и на работе в шутку называют теперь в основном только Зеленским.

Двойник Владимира Зеленского в московском метро (фото: facebook.com/k.dimitriy)

Двойник экс-лидера "Квартал 95" проживает в Москве со своей женой и детьми, мечтает получить российское гражданство.

По его словам, еще в 2016 и 2017 годах знакомые обратили внимание на поразительную схожесть с Владимиром Зеленским, а сам Умид сначала не понимал, о ком идет речь.

"Раньше не знал, кто такой Зеленский", - рассказал мужчина, и добавил, что после просмотрел видео выступлений бывшего артиста и хорошо отозвался о юморе.

Как говорит Умид - знакомые называют его Димой - друзья показали ему снимки из интернета, на которых он едет на работу в вагоне метро, и именно они принесли автомаляру большую популярность из-за схожести с украинским президентом.

Двойник Владимира Зеленского оказался автомаляром в Москве в РФ (фото: Telegram-канал Mash)

"Я президенту Украины Зеленскому желаю крепкого здоровья и счастья", - обратился "двойник" к своему "оригиналу".

Как пишет издание, Умид также готов в случае необходимости "подменить на съемках".