Двійник Зеленського зіграє президента України в кіно: перші деталі (відео)

Двійник Володимира Зеленського Умід Ісабаєв зніметься в російському фільмі про Україну та зіграє роль президента. Уродженець Узбекистану, який працює автомаляром в Москві, вже прочитав сценарій і погодився підписати контракт. Про це передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Ісабаєва раніше знайомі називали Дмитром, але тепер в основному кличуть Зеленським. Не так давно чоловіка випадково зняли у вагоні метро через схожвсть з українським президентом, і фото моментально поширилися в інтернеті і принесли працівникові автосервісу велику популярність.

Двійник Володимира Зеленського Умід Ісабаєв в московському метро (фото: facebook.com/k.dimitriy)

Двійник Зеленського зізнався, що мріяв про кар'єру коміка і був дуже схожий на нинішнього президента України.

Після того, як ЗМІ зняло про Ісабаєва коротке відео, хлопець прокинувся знаменитим.

У РФ знімуть фільм про Володимира Зеленського (Фото: РБК-Україна)

Уміду запропонували зіграти Володимира Зеленського в 4- або 6-серійному російському фільмі, і "двійник" вже дав добро. Зв'язався з ним "відомий продюсер", але прізвище поки чоловік не розголошує.

Це буде комедійний фільм. Повний детальний сценарій Ісабаєв зможе прочитати вже після підписання контракту.

Як буде називатися кінопроект і коли почнуться зйомки - поки невідомо.

Відео: Двійник Зеленського зіграє президента України в кіно