Як виглядає та чим займається Наталія Валевська - переможниця проекту "Шанс"

У 2005 році багато хто з нас із нетерпінням чекав на вихід на телебаченні нових випусків третього сезону програми "Шанс", переможницею якої стала Наталія Валевська.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим зараз займається 43-річна співачка, яка під час війни в Україні практично зникла з публічного простору.

Що відомо про Наталію Валевську

Майбутня артистка народилася 10 червня 1981 року у Хмельницькому.

В 15 років вона почала писати пісні, перше визнання прийшло до неї через два роки - на конкурсі молодих виконавців "Пісня над Бугом" Валевська стала переможницею. Пізніше Наталія працювала співачкою у ресторані, де й познайомилася із майбутнім чоловіком.

У 2004 році вона перемогла у конкурсі естрадної пісні серед молодих виконавців "Стань зіркою" та отримала гран-прі престижного міжнародного конкурсу "Ялта-2004" у рамках телефестивалю "Море друзів".

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

Перемога в телепроекті "Шанс" та популярність

У 2005 році співачка посіла перше місце в музичному телепроекті "Шанс", набравши 34 939 голосів.

Пізніше вона записала дует із народним артистом України, солістом Метрополітен-опери Володимиром Гришком.

Через рік - у 2006 - вийшов перший музичний альбом "Відпусти". Платівка складалася з російськомовних та україномовних треків, а також творів італійською та французькою мовами.

Популярною також стала пісня "Палала", де прозвучали народні мотиви.

Після перемоги у "Шансі" вона записувала альбоми, знімала кліпи та мала безліч концертів. Вона також взяла участь у мюзиклі під назвою "Кішки", фестивалі "Слов'янський базар", отримала нагороду UBN Award у Лондоні у номінації "Відкриття року".

У 2019 році Валевську було номіновано на музичну премію "Золота Жар-птиця" у номінації "Танцювальний хіт" за пісню "Моє тіло".

Особисте життя

Протягом 20 років співачка була одружена з Володимиром Пригладем, однак у 2022 році пара розлучилася.

Дітей у цьому шлюбі не було - співачка чесно зізналася в одному з інтерв'ю, що у 2003 році вона перервала вагітність. На той момент їй було 22 роки.

Наталія Валевська з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/valevska_official)

Чим займається Валевська зараз

Співачка має свій благодійний фонд, який працює з 2009 року. Артистка активно допомагає дітям-сиротам, дітям-переселенцям, українській армії та людям, які цього потребують.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

Останнім часом артистка не часто з'являється в медіа, проте все ж таки виступає на корпоративах, весіллях та благодійних заходах - про це можна судити з її Instagram. Також вона продовжує займатися творчістю та записує нові пісні.

Наталія Валевська зараз (фото: instagram.com/valevska_official)

Також артистка зустріла нове кохання, проте ім'я свого обранця вона не називає.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

А в останньому пості, зробленому близько тижня тому, співачка повідомила трагічну новину - з життя пішов її батько.

Наталія Валевська у житті та на сцені (фото: instagram.com/valevska_official)