"Двойник" Олега Винника поставил певца на место после его пренебрежительных слов: "Это некрасиво"

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением о поведении Винника Кравченко поделился в новом посте на своей странице в Instagram .

Что написал "клон" Винника

Артист решил расставить все точки и ответить на хейт. Он опроверг слухи о том, что работает с бывшим продюсером Винника Александром Горбенко.

"Мой нынешний концертный директор Сергей Букшин в свое время работал в команде Винника. Возможно, это вводит в заблуждение кого-то, что продюсер Винника - мой нынешний продюсер. Это не так!" - заявил Кравченко.

"Работа концертного директора - организация мероприятий. Сергей в этом разбирается на все 100% и грех это не применять в работе. А стратегические решения, касающиеся моего творчества, я принимаю лично, без "указаний свыше", - уверяет он.

Пост Кравченко (скриншот)

Также певец прокомментировал ситуацию с дуэтом. На недавнем шоу он говорил о том, что хотел бы спеть вместе с Винником. И это, как отмечает Кравченко, было иронией.

Впрочем, Винник резко и свысока отреагировал на слова своего "клона". И потому сейчас Кравченко решил все прояснить.



"То, что я сказал о дуэте было высказано в ироническом контексте - не больше. Я не хотел никакого дуэта. Я отношусь к творчеству Винника с уважением, потому что он в свое время действительно был весомой личностью для Украины. Фразу о дуэте я сказал, чтобы, может быть, было меньше сравнений меня с ним", - рассказал певец.

"Как он это воспринял - это уже другой разговор. Сказал, что якобы лучше предложить Мадонне спеть с ним. С его стороны ко мне это было некрасиво, но человек имеет на это полное право, я его не осуждаю", - добавил он.