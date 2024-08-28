Олег Винник різко висловився на пропозицію зробити дует із його "клоном" Андрієм Кравченком

Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення втік до Німеччини, а нещодавно вирішив повернутися до українського шоу-бізнесу, випустивши пісню "Мої люди" , прокоментував пропозицію співака Андрія Кравченка випустити дует.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артиста для програми "Говорити вся країна".

Як відомо, Кравченко візуально дуже схожий на "кумира вовчиць", а його творчість неодноразово порівнювали з піснями Винника.

На це звернув увагу і ведучий Олексій Суханов, який під час програми озвучив цю думку. На що Винник, який вийшов на прямий зв'язок із Німеччини, дуже різко висловився, сказавши, що у нього немає часу розглядати, хто на кого схожий.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Я вже до сьогодні стільки бачив своїх дублерів. Комічних і не комічних. Дай Бог їм всього, чого вони бажають. У мене немає часу розглядати, хто на мене схожий", - заявив співак.

Кравченко також сказав, що він не вважає себе схожим на Винника.

"Ціную слова пана Олега. Потрібно бути самим собою. Це сказали люди, що я схожий. Я не намагався це робити. Я прийшов на програму для того, щоб заперечити це на всю країну. Знаєте, я зараз відчув, що, можливо, колись буде дует", - зазначив Кравченко.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Винник на ці слова відповів досить зверхньо, що в нього "стоїть черга за дуетами".

"Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли прийде перемога і коли ми житимемо у мирі", - заявив "кумир вовчиць".

Далі поведінка Винника ще більше шокувала присутніх у студії.

"Я думаю краще було б звернутися до Мадонни або Дженніфер Лопес, то буде вдаліший дует. У них більше грошей", - зі сміхом зазначив Олег.

На такі різкі висловлювання Винника одразу відреагували експерти у студії. Зокрема, ведучий заявив, що "при всій повазі це прозвучало дуже зверхньо". Тим часом психолог проекту в такій поведінці побачила "небажання ділитися і образу на тих, хто починає слухати інших людей".

На відео цей момент можна переглянути з 36:31.