Дві найбільші помилки під час тренувань, які призводять до болю

Які помилки призведуть до болю під час тренувань

Оhтопед Джеймс Гладстон назвав дві помилки, яких припускаються любителі фітнесу.

"Є ті, хто має справді гарну фізичну форму і просто прагне до більшого. Тож вони тренуються чотири-п’ять разів на тиждень і просто хочуть від себе більшого", - сказав він.

Люди часто дуже швидко збільшують навантаження. Гладстон каже, що ці пацієнти схильні до тендиніту, болю в плечах, травм ліктів та синдрому IT-бенду - болю між стегнами та колінами від надмірного навантаження. Це велика помилка тренуватися дуже багато, але рідко.

"Тому що «якщо ви нічого не робите цілий тиждень, а потім йдете грати в теніс три-чотири години, ви можете отримати травму спини, розтягнути квадрицепси або литковий м’яз, або ж травмувати плече", - стверджує експерт.

"Йога та пілатес чудові тренування, тому що їх може робити практично кожен на будь-якому рівні фізичної підготовки, і це буде корисно для вас", - додає він.

Друга помилка полягає в тому, що чимало людей тренуються, але забувають при цьому про розтяжку. Вона дуже важлива для тіла та організму загалом.

За словами фахівця, чим старшим ви стаєте, тим міцнішими стають ваші зв’язки, і тим гірше рухається ваше тіло.

"Регулярне виконання вправ на розтяжку справді корисне - і це рятує вас від неприємностей, - резюмував ортопед.