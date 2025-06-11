Две самые большие ошибки во время тренировок, которые приводят к боли

Какие ошибки приведут к боли во время тренировок

Оhтопед Джеймс Гладстон назвал две ошибки, которые допускают любители фитнеса.

"Есть те, кто имеет действительно хорошую физическую форму и просто стремится к большему. Поэтому они тренируются четыре-пять раз в неделю и просто хотят от себя большего", - сказал он.

Люди часто очень быстро увеличивают нагрузку. Гладстон говорит, что эти пациенты склонны к тендиниту, боли в плечах, травмам локтей и синдрому IT-бенда - боли между бедрами и коленями от чрезмерной нагрузки. Это большая ошибка тренироваться очень много, но редко.

"Потому что "если вы ничего не делаете целую неделю, а потом идете играть в теннис три-четыре часа, вы можете получить травму спины, растянуть квадрицепсы или икроножную мышцу, или же травмировать плечо", - утверждает эксперт.

"Йога и пилатес отличные тренировки, потому что их может делать практически каждый на любом уровне физической подготовки, и это будет полезно для вас", - добавляет он.

Вторая ошибка заключается в том, что многие люди тренируются, но забывают при этом о растяжке. Она очень важна для тела и организма в целом.

По словам специалиста, чем старше вы становитесь, тем крепче становятся ваши связки, и тем хуже двигается ваше тело.

"Регулярное выполнение упражнений на растяжку действительно полезно - и это спасает вас от неприятностей, - резюмировал ортопед.